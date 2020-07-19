Это невозможно - в Верховной Раде окончательно определились относительно Донбасса

В Верховной Раде окончательно определились относительно выборов на Донбассе. В парламенте считают, что проводить выборы сейчас невозможно не только в ОРДЛО, но и на контролируемой Украиной части Донбасса. Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк пояснила позицию парламента по выборам в Донецкий и Луганский областные советы, которые не предусмотрены принятым постановлением о проведении в Украине местных выборов 25 октября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы считаем, что пока существует разделение этой территории — Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в вопросе сферы безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наша граница границы так, как она должна быть, то выборы там проводить просто нет рациональности", — пояснила Кондратюк.

Она уточнила, что на Донбассе будет "переходный период", который урегулирует, в том числе, и Центральная избирательная комиссия.

Важно напомнить, что выборы в оккупированном Крыма и в ОРДЛО, согласно тексту постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году, будут назначены "в установленном отдельными законами порядке и сроки", но при ряде условий. Их назначат, когда Россия выведет все незаконные вооруженные формирования, управляемых, контролируемых и финансируемых Кремлем, российские оккупационные войска, их военную техники с территории Украины, а Украина полностью восстановит контроль над за государственной границей.

При этом команда президента РФ Владимира Путина настаивает на проведении выборов на оккупированном Донбассе, на что не может согласиться Украина.

"Конечно, не может согласиться. Мне кажется, что вопрос безопасности и вообще внешняя политика потребует большей тоже коммуникации в обществе. И мне кажется, если можно так сказать, даже более агрессивного поведения во внешней политике. Потому что, все наши западные партнеры должны тоже понимать процессы, которые происходят. И постоянное информирование... И вы знаете, реально сейчас продолжается война. Это просто колоссальные потери, которые мы каждый день несем и в гражданском населении, и у военных. На этой неделе погибли даже военные медики. И об этом предупреждали в ОБСЕ, медики имеют право работать... Это реально больная тема постоянно", — добавила Кондратюк.

Напомним, верховная Рада в среду, 15 июля, собралась на внеочередное заседание для решения судьбы местных выборов в Украине. Народные депутаты поддержали инициативу по назначение голосования на 25 октября. В постановлении говорится, что избирательный процесс организуют во всей районах страны, кроме Крыма и тех областей, которые находятся под властью оккупационной администрации на Донбассе. Там выборы пройдут только после вывода агресорських войск, а назначат это событие через отдельный законопроект.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что парламент принял неожиданное решение относительно выборов в Украине.