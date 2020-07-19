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Мы должны - Пентагон требует немедленной реакции НАТО на ситуацию в Украине

Политика | Читати новину українською
Мы должны - Пентагон требует немедленной реакции НАТО на ситуацию в Украине Марк Еспер (фото — flickr.com)

В США обеспокоены российской агрессией против Украины и участием Москвы в вооруженных конфликтах в Сирии и Ливии, поэтому Пентагон срочно обратился к НАТО и потребовал немедленной реакции на беспредел команды российского президента Владимира Путина. Министр обороны США Марк Эспер указал на необходимость укрепления НАТО и направления средств альянса на сдерживание России, которая продолжает войну на Донбассе и оккупацию украинского Крыма. Эспер подчеркнул, что Россия является источником нарушений во всем мире, поэтому США и НАТО должны сдерживать ее агрессию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

"Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2 процентов ВВП на оборону. Мы добились большого прогресса в этом вопросе за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать. Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров", — говорится в официальном заявлении Эспера.

При этом глава Пентагона считает сдерживание Росссии "менее сложной задачей", чем Китай, который, по словам Эспера, стремится вытеснить США "из региона и желательно с мировой арены".

Важно напомнить, что США также призывают НАТО включить Украину в состав Альянса, благодаря чему Америка сможет сможет более решительно противостоять агрессии России и ее президента Владимира Путина, аппетиты к захвату территорий которого только растут. Но в НАТО не горят желанием сейчас принимать Украину в свои ряды, так как это автоматически бы означало начало войны с Россией, так как нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс.

При этом несколько недель назад Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Эта программа предусматривает участие Украины в планировании операций НАТО, допуск нашей страны ко всем учениям НАТО, предоставление должностей для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса, углубленный обмен данными разведки со странами-членами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Пентагон наконец принял долгожданное решение относительно Украины.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НАТО, США, Пентагон, агрессия России против Украины, выйна на Донбасі, Крым, оккупация, Украина, Россия, Марк Эспер
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Обновлено:12:11, 19.07.2020

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