Украина упростила правила пересечения границы - что важно знать украинцам

Украинские власти упростили правила пересечения границы. Теперь украинцы, которые въезжают в страну, не обязаны проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию проходить обязательный ПЦР-тест на коронавирус при возвращении из еще девяти стран. В обновленный список попали: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства. Упростить въезд в страну стало возможным после изменения критериев стран "зеленой" зоны и увеличения порога активных больных
"После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран с зеленой зоны прибавилось еще 9 государств. Со всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте Минздрава. Среди этих 9 стран следующие: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства", — отметил Максим Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул, что украинцы, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.
Полный список стран, при въезде из которых в Украине не нужно проходить самоизоляцию, по состоянию на 19 июля выглядит так:
Напомним, до этого граждане Украины, которые приезжали из стран, где количество активных случаев
Украинцы, которые приезжает домой из стран "красной зоны", должны пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дій вдома". Но есть возможность досрочно завершить самоизоляцию и по желанию пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. При получении негативного результата теста лаборатория сразу же уведомляет ЦОЗ и автоматически посылает уведомление в приложение. В "красную" зону стран входят в том числе: США, Бразилия, Израиль, Португалия, Люксембург, Белорусь, Франция, Катар, Казахстан, Азербайджан, Канада, Сингапур, Мексика, Великобритания, Испания и другие.
Как известно, Европа включила Украину в "красную" зону стран, из которых запрещен въезд. На сегодняшний день украинцы могут поехать только в Болргарию, Хорватию, Аобанию, Черногорию, ОАЭ, Турцию, Египет и Мальдивы, но на определенных условиях.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина изменила правила пересечения границы и смягчила условия обязательной самоизоляции для украинцев.