Украина упростила правила пересечения границы - что важно знать украинцам

Украинские власти упростили правила пересечения границы. Теперь украинцы, которые въезжают в страну, не обязаны проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию проходить обязательный ПЦР-тест на коронавирус при возвращении из еще девяти стран. В обновленный список попали: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства. Упростить въезд в страну стало возможным после изменения критериев стран "зеленой" зоны и увеличения порога активных больных COVID-19 с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения. Новые правила пересечения границы 19 июля объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, передает ONLINE.UA.

"После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран с зеленой зоны прибавилось еще 9 государств. Со всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте Минздрава. Среди этих 9 стран следующие: Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия и другие государства", — отметил Максим Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что украинцы, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.

Полный список стран, при въезде из которых в Украине не нужно проходить самоизоляцию, по состоянию на 19 июля выглядит так:

Напомним, до этого граждане Украины, которые приезжали из стран, где количество активных случаев COVID-19 не превышает отметку в 40 больных 100 тысяч населения, не обязаны были проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию. Также не подлежали самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных экзаменов, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом. При этом иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, отказывают в пересечении государственной границы. Это правило не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или теми, которые нуждаются в дополнительной защите.

Украинцы, которые приезжает домой из стран "красной зоны", должны пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дій вдома". Но есть возможность досрочно завершить самоизоляцию и по желанию пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. При получении негативного результата теста лаборатория сразу же уведомляет ЦОЗ и автоматически посылает уведомление в приложение. В "красную" зону стран входят в том числе: США, Бразилия, Израиль, Португалия, Люксембург, Белорусь, Франция, Катар, Казахстан, Азербайджан, Канада, Сингапур, Мексика, Великобритания, Испания и другие.

Как известно, Европа включила Украину в "красную" зону стран, из которых запрещен въезд. На сегодняшний день украинцы могут поехать только в Болргарию, Хорватию, Аобанию, Черногорию, ОАЭ, Турцию, Египет и Мальдивы, но на определенных условиях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина изменила правила пересечения границы и смягчила условия обязательной самоизоляции для украинцев.