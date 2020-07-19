Решающий день - лидеры ЕС пошли на беспрецедентный шаг

В воскресенье, 19 июля, в Брюсселе состоится третий день саммита ЕС, который внезапно продлили из-за жестких разногласий лидеров ЕС. На повестке дня у европейских политиков стоят вопросы принятия долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы в размере более 1 трлн евро и распределения фонда восстановления экономики. Но план по спасению от кризиса оказался под угрозой — северные страны еврозоны во главе с Нидерландами придерживаются жесткой позиции и настаивают на том, что общая сумма должна состоять преимущественно из займов. С ними не соглашаются Германия, Франция, Италия, Испания и страны Восточной Европы, которые поддерживают выделение средств исключительно в виде помощи наиболее пострадавшим от
"Мы начинаем третий день переговоров, и он, наверняка, будет решающим. Различные темы — объем фонда, распределительный механизм, а также вопрос соблюдения принципов правового государства — сейчас хорошо проработаны. Удастся ли прийти к результату, я, как и прежде, не могу сказать. Есть добрая воля участников саммита, но и "много позиций", которые не позволяют достигнуть соглашения. Может случиться так, что сегодня не будет результата", — допустила Меркель провал переговоров.
Важно отметить, что официально саммит должен был завершиться накануне, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили провести третий день переговоров. Речь идет о вопросах принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро и создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь 750 млрд евро заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.
Так как переговоры зашли в тупик, глава Европейского Совета Шарль Мишель сделал компромиссное предложение касательно распределения денег из антикризисного фонда ЕС. Он предложил сохранить ранее предложенный пакет средств на восстановление размером 750 млрд евро, но по-другому распределить эти средства. Он предложил, чтобы 450 млрд евро были выплачены в качестве грантов, которые государствам-получателям не нужно будет возвращать Брюссель. Остальные 300 млрд составят кредиты. Ранее соответствующие суммы составляли 500 млрд и 250 млрд евро. Таким образом он решил уступить Австрии, Нидерландам, Дании и Швеции, которым вместе с Германией предложил также скидки на взносы в бюджет ЕС. Однако даже этот вариант не вызвал всеобщего одобрения.
Напомним, внеплановый саммит Евросоюза собрали для обсуждения семилетнего бюджета ЕС в размере 1,074 триллиона евро и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса в размере 750 миллиардов евро. У стран-членов ЕС нет предварительного согласия ни в отношении способов наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни по поводу будущего распределения между государствами дотаций из евроказны. Согласно последним оценкам Еврокомиссии, в 2020 году сообщество ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.
Меркель и Макрон на саммите ЕС планируют договориться о выделении безвозвратной помощи государствам Евросоюза, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Их планам выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостоят главным образом Австрия и Нидерланды. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, что такое решение расходится с интересами австрийских налогоплательщиков, а представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон обратился к мировым лидерам с громким призывом прийти к компромиссу, так как в ЕС наступил беспрецедентный кризис, для спасения от которого наступил решающий момент.