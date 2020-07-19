Решающий день - лидеры ЕС пошли на беспрецедентный шаг

В воскресенье, 19 июля, в Брюсселе состоится третий день саммита ЕС, который внезапно продлили из-за жестких разногласий лидеров ЕС. На повестке дня у европейских политиков стоят вопросы принятия долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы в размере более 1 трлн евро и распределения фонда восстановления экономики. Но план по спасению от кризиса оказался под угрозой — северные страны еврозоны во главе с Нидерландами придерживаются жесткой позиции и настаивают на том, что общая сумма должна состоять преимущественно из займов. С ними не соглашаются Германия, Франция, Италия, Испания и страны Восточной Европы, которые поддерживают выделение средств исключительно в виде помощи наиболее пострадавшим от COVID-19 странам. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, на которой сейчас лежит особая ответственность, поскольку Германия с 1 июля занимает по ротации пост председателя Евросоюза, не исключает, что стороны не придут к согласию и на третий день переговоров, несмотря на то, что глава Европейского Совета Шарль Мишель уже предложил мировым лидерам компромисс. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Associated Press.

"Мы начинаем третий день переговоров, и он, наверняка, будет решающим. Различные темы — объем фонда, распределительный механизм, а также вопрос соблюдения принципов правового государства — сейчас хорошо проработаны. Удастся ли прийти к результату, я, как и прежде, не могу сказать. Есть добрая воля участников саммита, но и "много позиций", которые не позволяют достигнуть соглашения. Может случиться так, что сегодня не будет результата", — допустила Меркель провал переговоров.

Важно отметить, что официально саммит должен был завершиться накануне, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили провести третий день переговоров. Речь идет о вопросах принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро и создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь 750 млрд евро заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.

Так как переговоры зашли в тупик, глава Европейского Совета Шарль Мишель сделал компромиссное предложение касательно распределения денег из антикризисного фонда ЕС. Он предложил сохранить ранее предложенный пакет средств на восстановление размером 750 млрд евро, но по-другому распределить эти средства. Он предложил, чтобы 450 млрд евро были выплачены в качестве грантов, которые государствам-получателям не нужно будет возвращать Брюссель. Остальные 300 млрд составят кредиты. Ранее соответствующие суммы составляли 500 млрд и 250 млрд евро. Таким образом он решил уступить Австрии, Нидерландам, Дании и Швеции, которым вместе с Германией предложил также скидки на взносы в бюджет ЕС. Однако даже этот вариант не вызвал всеобщего одобрения.

Напомним, внеплановый саммит Евросоюза собрали для обсуждения семилетнего бюджета ЕС в размере 1,074 триллиона евро и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса в размере 750 миллиардов евро. У стран-членов ЕС нет предварительного согласия ни в отношении способов наполнения бюджета и фонда восстановления, которые потребуют крупных госзаймов и введения новых налогов в Европе, ни по поводу будущего распределения между государствами дотаций из евроказны. Согласно последним оценкам Еврокомиссии, в 2020 году сообщество ожидает спад ВВП в 8,3%, что является беспрецедентным показателем в послевоенной истории.

Меркель и Макрон на саммите ЕС планируют договориться о выделении безвозвратной помощи государствам Евросоюза, сильнее других пострадавшим от коронавируса. Их планам выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостоят главным образом Австрия и Нидерланды. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, что такое решение расходится с интересами австрийских налогоплательщиков, а представители Нидерландов предлагают увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших странах реформ, с чем не согласны Италия и Испания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон обратился к мировым лидерам с громким призывом прийти к компромиссу, так как в ЕС наступил беспрецедентный кризис, для спасения от которого наступил решающий момент.