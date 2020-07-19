Заря - Десна: полное видео решающего матча украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 19 июля, в Запорожье на стадионе Славутич-Арена проходит решающий матч 32-го тура украинской Премьер-лиги. На футбольном поле встретились команды "Заря" и "Десна", которым в очном поединке придется выяснить, кто больше достоин места в следующей Лиге чемпионов. Посмотреть матч можно "Заря" — "Десна" можно на ONLINE.UA. Полное видео игры транслирует FootballHub.

Известно, что в стартовом составе "Зари" сегодня сыграют: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Кабаев, Леднев, Юрченко, Кочергин — Громов.

В команде "Десна" на поле выйдут: Паст — Фаворов, Тамм, Гитченко, Конопля — Огиря, Домбровский — Кузык, Тотовицкий, Картушов — Филиппов

Матч "Заря" — "Десна" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Заря – Десна — онлайн-трансляция матча УПЛ (полное видео):

Как известно, "Заря" на данный момент занимает в турнирной таблице УПЛ третье место. У луганского клуба в активе 57 очков. "Заря" на 2 пункта отстает от "Динамо", но в то же время на 2 очка опережает "Десну". Таким образом, чтобы удержать третью строчку и завоевать бронзовые медали, "Заре" в матче против "Десны" хватит и ничейного результата. Черниговской команде в этом матче за бронзу нужна только победа, так как команда, которая в итоге станет третьей, получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

По прогнозу букмекеров, "Заря" станет фаворитом матча. На ее победу дается коэффициент 2,06, на ничью — 3,35, а на победу "Десны" — 3,75.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что "Динамо" выиграло Кубок Украины в матче с "Ворсклой".