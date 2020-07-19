Произойдет раскол и появится новый океан - ученые потрясли предупреждением весь мир

На Африканском континенте зафиксирована масштабная аномалия, которая приведет к расколу второго по площади материка после Евразии и образованию нового океана. С такому выводу пришла международная группа ученых из США и Великобритании, которые привели неоспоримые доказательства распада Африки. Речи идет о трещине в эфиопской пустыне длиной 56 км, которая образовалась в 2005 году. Эксперты отмечают, что причиной континентального разлома в регионе может быть шлейф перегретых горных пород, поднимающийся из-под мантии Земли. Однако, аномалия заключается в том, что обычно на такие геологические изменения уходят сотни лет, но этот разлом произошел необычайно быстро в течение нескольких дней. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NBC News.

Ученые пояснили, что разлом наметился в 2005 году в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии. По словам Кристофера Мура, ученого из британского Университета Лидса, континентальный рифт в этом месте превращается в океанический. Эксперты прогнозируют, что через 5-10 млн лет после возникновения разлома Аденский залив и Красное море затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину, в результате чего и образуется новый океан. А Восточная часть Африки, в свою очередь, превратится в отдельный небольшой континент.

Как известно, разлом Африканского континента происходит в одном из самых жарких мест на Земле — вдоль засушливого участка одного из девяти регионов Эфиопии Афар. Пустыня расположена на стыке трех тектонических плит — нубийской, сомалийской и арабской — которые очень медленно отделяются друг от друга. Каждая граница плиты в регионе Афар расходится с разной скоростью — арабская плита удаляется от Африки со скоростью около 2,5 см в год, в то время как две африканские плиты разделяются медленнее, от 1,2 см до 0,5 см в год.

Напомним, это не первое потрясающее открытие ученых, которое касается масштабных изменений на планете. Ранее французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что в этом районе формируется новый континент, который через миллионы лет станет полноценным материком. Эксперты считают, что через миллионы лет этот "эмбриональный континент" может появиться там, где в настоящее время расположены острова архипелага Кергелен недалеко от Антарктиды.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что зафиксирована новая природная аномалия в Индийском океане. Выявленный феномен назвали "гулом Земли", которому пока еще не нашли объяснения.