Держали в секрете до последнего - в семье Джастина Тимберлейка произошло неожиданное событие

В семье известного американского певца и актера Джастина Тимберлейка произошло неожиданное событие — его супруга, Джессика Бил, родила сына. Эта потрясающая новость поразила поклонников звездной пары, ведь им удалось засекретить беременность Джессики и нигде не попасться в фотообъектив папарацци. Впрочем, и радостную новость о пополнении в семействе супруги решили не афишировать. О рождении второго сына Джастина Тимберлейка сообщили западные инсайдеры, а звездные родители пока не дали официальных комментариев по этому поводу. О том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.
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Новость о пополнении в семье Джастина Тимберлейка стала настоящей неожиданностью для поклонников звездной пары — большинство из фанатов даже не догадывались, что Бил беременна. Последний раз Джастин и Джессика появлялись на публике в начале февраля, и тогда у актрисы даже не было намека на округлившийся живот. В начале марта Бил опубликовала несколько снимков со своего дня рождения, на которых позирует в свободной тунике, скрывающей ее фигуру, поэтому поклонникам не удалось рассмотреть "интересное положение" актрисы.
Напомним, для Джастина и Джессики новорожденный ребенок стал вторым – они уже воспитывают сына Сайласа, который появился на свет 8 апреля 2015 года. Познакомилась пара на одной из голливудских вечеринок в 2005 году, но встречаться начала не сразу. После нескольких романов и расставаний, Тимберлейк и Био сыграли свадьбу 29 октября 2012 года.
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Ранее ONLINE.UA сообщал, что Тимберлейк написал автобиографическую книгу, в которой поделился своими секретами, воспоминаниями и переживаниями. В своей первой книге Джастин рассказал про измену своей жене Джессике Бил.