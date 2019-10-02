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Держали в секрете до последнего - в семье Джастина Тимберлейка произошло неожиданное событие

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Держали в секрете до последнего - в семье Джастина Тимберлейка произошло неожиданное событие Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл (фото -flickr.com)

В семье известного американского певца и актера Джастина Тимберлейка произошло неожиданное событие — его супруга, Джессика Бил, родила сына. Эта потрясающая новость поразила поклонников звездной пары, ведь им удалось засекретить беременность Джессики и нигде не попасться в фотообъектив папарацци. Впрочем, и радостную новость о пополнении в семействе супруги решили не афишировать. О рождении второго сына Джастина Тимберлейка сообщили западные инсайдеры, а звездные родители пока не дали официальных комментариев по этому поводу. О том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Источники сообщают, что 38-летняя супруга Тимберлейка родила мальчика еще в начале этой недели. На данный момент супружеская пара находится в Биг-Скае, штат Монтана, где с новорожденным малышом и пятилетним сыном Сайласом скрываются от журналистов в своем доме. Звездные родители продолжают держать свое счастье в строгом секрете. Им в этом помогает пандемия коронавируса, которая позволяет самоизолироваться от любопытных глаз поклонников.

 
 
 
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Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

 

Новость о пополнении в семье Джастина Тимберлейка стала настоящей неожиданностью для поклонников звездной пары — большинство из фанатов даже не догадывались, что Бил беременна. Последний раз Джастин и Джессика появлялись на публике в начале февраля, и тогда у актрисы даже не было намека на округлившийся живот. В начале марта Бил опубликовала несколько снимков со своего дня рождения, на которых позирует в свободной тунике, скрывающей ее фигуру, поэтому поклонникам не удалось рассмотреть "интересное положение" актрисы.

Напомним, для Джастина и Джессики новорожденный ребенок стал вторым – они уже воспитывают сына Сайласа, который появился на свет 8 апреля 2015 года. Познакомилась пара на одной из голливудских вечеринок в 2005 году, но встречаться начала не сразу. После нескольких романов и расставаний, Тимберлейк и Био сыграли свадьбу 29 октября 2012 года.

 
 
 
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Публикация от Jessica Biel (@jessicabiel)

 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Тимберлейк написал автобиографическую книгу, в которой поделился своими секретами, воспоминаниями и переживаниями. В своей первой книге Джастин рассказал про измену своей жене Джессике Бил.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил, дети, пополнение, голівуд, звезды, шоубіз
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