У Зеленского хотят полностью изменить парламент - что это значит

В президентской партии Владимира Зеленского "Слуга народа" хотят полностью изменить парламент. Депутаты предлагают внести в закон об оппозиции изменения и для коалиции, чтобы народным избранникам было проще договариваться. С такой инициативой выступила депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова, которая считает, что новые правила помогут наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Третьякова назвала этот закон "большой парламентской реформой", которая еще не выписана. На обсуждение новый законопроект планируют представить в Раде в сентябре. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське.

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", — заявила Третьякова.

Она отметила, что в данном законопроекте важно прописать не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи, но и как должна работать коалиция.

"Это суть соглашения, но предстоит еще большая часть коалиционного соглашения, которое называется «организационная часть», и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", чтобы была принята эта политическая программа", — пояснила депутат.

Напомним, в команде Зеленского о необходимости принятия закона об оппозиции заявляли еще до внеочередных выборов в Раду 2019 года. Но дошли до рассмотрения этого вопроса только сейчас. Первый вариант законопроекта об оппозиции, который готовит нынешняя власть, может быть внесен на рассмотрение парламента в сентябре или октябре. В нем хотят закрепить закрепление каталог прав оппозиции, создание гарантий, чтобы эти вещи не изменились независимо от того, какая будет власть в стране.

Важно отметить, что в Украине за все годы независимости не приняли ни одного закона об оппозиции. Законопроект, который сейчас разрабатывается, может стать первым, который законодательно урегулирует нормы работы оппозиции в парламенте.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде Зеленского решились на резонансное признание. Народный депутат из президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что народные избранники зря ели свой хлеб, особенно в период карантина, когда парламент работал не в полную силу. Она считает, что нардепы должны работать без отпусков и доработать все запланированные законопроекты.