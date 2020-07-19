С Донбассе пришли неутешительные новости - в ООС предупредили об угрозе

Боевики ОРДЛО продолжают ужесточать ограничения по передвижению местных жителей Донбасса. Через КПВВ на подконтрольную Украине территорию и в обратном направлении они пропускают только по спискам и не всех. В штабе ООС предупредили украинцев об угрозе того, что боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" могут заблокировать пропуск любому человеку в любой момент. Командование украинской армии призвало граждан учесть эту информацию при планировании поездок. Кроме того, оккупанты продолжают атаковать украинских военных на Донбассе, вопреки договоренностям о прекращении огня. 19 июля они открыли огонь по защитникам Причепиловки и Луганского из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем, а на Донецком направлении из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели обстрелы в районе Водяного. Такие неутешительные новости с Донбасса сообщил пресс-центр штаба ООС, передает ONLINE.UA.

"Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое" в определенное время. Российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении ООС.

В сводке штаба также указано, что накануне боевики также обстреляли участок разведения сил и средств в Богдановке Донецкой области — со стороны Петровского противник совершил три очереди из стрелкового оружия. Под вражеские огонь за минувшие сутки еще попали защитники Водяного, Талаковки, Гнутово, Старогнатовки, Новоселовки и хутора Вольный. Кроме вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, минометов и гранатометов, запрещенных Минскими соглашениями, по украинским воинам вел огонь вражеский снайпер. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказана помощь врачей.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным — после чего враг прекратил свою активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — подчеркнули в штабе ООС.

Важно отметить, что пока боевики нарушают все договоренности, команда Путина решила взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что уже более 200 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта, которые Путин раздает им на самых упрощенных условиях.