Путин принял новое критическое решение против Украины

Российские войска продолжают готовиться к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020", на которые в оккупированный Крым съедутся тысячи военных РФ. По данным западных военных экспертов и Минобороны Украины оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который неожиданно для всех объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной. 19 июля стало известно, что в ходе проверки российских войск на украинском полуострове Минобороны РФ усилило и систему противовоздушной обороны — более десяти дивизионов ПВО осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское оборонное ведомство.

"Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400 , С-300 , зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как известно, внезапная проверка войск по приказу Путина началась 17 июля. Ее якобы решили провести для оценки способности российских военных обеспечить безопасность на юго-западе РФ. В Минобороны РФ запланировали провести 56 тактических учений, в которых примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин срочно привел войска в боевую готовность у границ Украины.