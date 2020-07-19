Очень возмутительно - Россия снова опозорилась на весь мир

Пока ученые со всего мира пытаются как можно скорее создать вакцину от COVID-19 , команда президента России Владимира Путина решила пойти другим путем — похитить даные о вакцине в британской лаборатории. Резонансные данные обнародовал 19 июля глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который уверил, что уже есть много улик, подтверждающих, что за хакерской атакой стоит Россия. При этом в России уже открестились от обвинений, так как "в этом мире невозможно определить, что за какой бы то ни было хакерской атакой стоит определенная страна". Но Рааб отметил, что не удивлен позицией Москвы, которая точно также в 2018 году заверяла, что не имеет отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sky News.

"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19 , и особенно стараться найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности... Вы увидите, как мы привлекаем Россию к ответственности и следим за тем, чтобы мир знал природу предосудительного поведения, к которое она вовлечена", — подчеркнул министр иностранных дел Великобритании.

Важно напомнить, что Великобритания, Соединенные Штаты и Канада начали подозревать Россию в попытке похитить данные о вакцине от COVID-19 еще несколько дней назад. Тогда сообщалось, что хакерская группировка APT29, также известная как Cozy Bear и являющаяся частью российской разведывательной службы, атакует академические и фармацевтические исследовательские учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отверг подобные обвинения, так как Лондон, когда обвиняет РФ в подобных вещах, не публикует доказательства. НО Рааб заверил, что во всех подобных случаях специалисты сначала внимательно собирают информацию и потому обвинения не голословны.

"Мы очень тщательно собирали улики, причем не одни, а с нашими коллегами из США и Канады. Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса... Россия стремилась саботировать этот процесс", — подчеркнул глава МИД Великобритании.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что РФ пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 путем незаконного получения секретных документов по планируему соглашению о свободной торговле с Соединенными Штатами и распространение их в социальных сетях.