Очень возмутительно - Россия снова опозорилась на весь мир

Пока ученые со всего мира пытаются как можно скорее создать вакцину от
"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему
COVID-19, и особенно стараться найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности... Вы увидите, как мы привлекаем Россию к ответственности и следим за тем, чтобы мир знал природу предосудительного поведения, к которое она вовлечена", — подчеркнул министр иностранных дел Великобритании.
Важно напомнить, что Великобритания, Соединенные Штаты и Канада начали подозревать Россию в попытке похитить данные о вакцине от
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отверг подобные обвинения, так как Лондон, когда обвиняет РФ в подобных вещах, не публикует доказательства. НО Рааб заверил, что во всех подобных случаях специалисты сначала внимательно собирают информацию и потому обвинения не голословны.
"Мы очень тщательно собирали улики, причем не одни, а с нашими коллегами из США и Канады. Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса... Россия стремилась саботировать этот процесс", — подчеркнул глава МИД Великобритании.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что РФ пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 путем незаконного получения секретных документов по планируему соглашению о свободной торговле с Соединенными Штатами и распространение их в социальных сетях.