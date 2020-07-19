США и Украина приготовили Путину новый неприятный сюрприз

19 июля США направили в Черное море боевой эсминец USS Porter, который примет участие в учениях с Украиной Sea Breeze-2020 . Эти учения будут проходить с 20 по 26 июля. Кроме США и Украины, в них примут участие 2 тысячи военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, Турции и Франции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявлении Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец USS Porter (DDG78) класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Черное море для повышения региональной стабильности на море путем участия в проводимых США и Украиной 20-х учениях Sea Breeze-2020 ", — отмечается в заявлении.

Отмечается, что это уже пятый боевой корабль, которые США отправляет в Черное море с начала 2020 года. В предыдущий раз в Черное море направлялись USS Oak Hill (LSD 51) и USS Porter (DDG 78) — корабли участвовали в учениях по взаимодействию с ВМС Болгарии, ВМС Румынии, Береговой охраной Грузии и ВМФ Турции. Учения включали учения противовоздушной обороны, тактические коммуникации и маневрирование строения.

Возвращение Портера в Черное море подтверждает приверженность 6-го флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze доказывает решимость США вносить вклад в коллективную защиту и оборону Европы", — подчеркнул вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-м флотом США.

Напомним, несколько дней назад корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) срочно вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Стоит обратить внимание на то, что группа SNMG2 прибыла в Черное море еще 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" ( F-101 ) в качестве флагмана.

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