США и Украина приготовили Путину новый неприятный сюрприз

19 июля США направили в Черное море боевой эсминец USS Porter, который примет участие в учениях с Украиной Sea
"Ракетный эсминец USS Porter (DDG78) класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Черное море для повышения региональной стабильности на море путем участия в проводимых США и Украиной
20-хучениях Sea Breeze-2020", — отмечается в заявлении.
Отмечается, что это уже пятый боевой корабль, которые США отправляет в Черное море с начала 2020 года. В предыдущий раз в Черное море направлялись USS Oak Hill (LSD 51) и USS Porter (DDG 78) — корабли участвовали в учениях по взаимодействию с ВМС Болгарии, ВМС Румынии, Береговой охраной Грузии и ВМФ Турции. Учения включали учения противовоздушной обороны, тактические коммуникации и маневрирование строения.
Возвращение Портера в Черное море подтверждает приверженность
6-гофлота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze доказывает решимость США вносить вклад в коллективную защиту и оборону Европы", — подчеркнул вице-адмирал Джин Блэк, командующий 6-мфлотом США.
Напомним, несколько дней назад корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) срочно вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Стоит обратить внимание на то, что группа SNMG2 прибыла в Черное море еще 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре с ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Пентагон требует немедленной реакции НАТО на ситуацию в Украине.