Коронавирус снова приблизился к команде Зеленского - что известно

19 июля у известного журналиста Юрия Бутусова диагностировали коронавирус. За несколько дней до этого он принимал участие в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", где контактировал со многими политиками, в том числе из команды президента Владимира Зеленского. О своем диагнозе Бутусов сообщил в соцсети. На его пост уже отреагировала, в частности, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая вместе с главой политической партии "Слуга Народа" Александром Корниенко сидела рядом с журналистом во время программы, передает ONLINE.UA.

Юрий Бутусов, у которого подтвердили коронавирус в лаборатории, рассказал, что чувствует себя нормально. Из симптомов заболевания у него только невысокая температура тела, которая поднимается до 37,2 градусов, а также небольшая ломота в суставах.

"Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратил внимания, однако в таком случае лучше не тянуть с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", – рассказал журналист.

На его сообщение обратила внимание бывший заместитель спикера Верховной Рады и депутат Украины Ирина Геращенко. В комментариях к посту журналиста она написала, что тоже проверится на наличие COVID-19 .

"Выздоравливай! Спасибо, что написал. Сидели рядом на последнем "Праве на владу", проверюсь", — написала Геращенко.

Как известно, в студии телеканала вместе с Бутусовым, Геращенко и Корниенко находились спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский, глава партии и фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, глава политической партии и член депутатской группы "За будущее" Игорь Палица.

Напомним, в Украине общее количество больных COVID-19 достигает уже 58842 человек, из них 731 случай заражения диагностировали за последние сутки. Уже 1485 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. При этом 30879 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в период острой фазы пандемии коронавируса в Украине примерно 10 – 15 народных депутатов переболели коронавирусом. Такие данные ранее приводил спикер парламента Дмитрий Разумков.