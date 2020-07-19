Нужно жестко реагировать - Зеленскому выдвинули бескомпромиссное требование

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев обратился к украинской власти с призывом как можно быстрее создать площадку для переговоров относительно оккупированного Крыма, так как на украинском полуострове российские силовики продолжают задерживать и пытать невинных крымчан, несогласных с политикой Кремли, и за всем этим стоит лично президент России Владимир Путин. Политик считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда снизили активность по вопросу деоккупации Крыма. Он призвал все переговоры с Россией начинать с вопроса восстановления территориальной целостности Украины не только на Донбассе, но и в Крыму. С таким заявлением Джемилев выступил на YouTube-канале "Безхайпу", передает ONLINE.UA.

Джемилев напомнил, что Верховная Рада приняла постановление с обращением ко всем международным организациям и парламентов демократических стран с непризнанием российского референдума, который состоялся, в том числе, на территории аннексированного Крыму. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, который был автором этого постановления, рассказал, что означает этот референдум для Украины.

"Изменения в законодательство РФ фактически является попыткой узаконить аннексию Крыма. За этими изменениями также любого политика, который будет говорить, что "Крым — это Украина", Российская Федерация может привлекать к ответственности. Президент Украины должен жестко реагировать на вопиющие нарушения международного права. Но, активной политики по возвращению Крыма Украине, к сожалению, нет", — заявил Джемилев.

Депутат Верховной Рады Украины напомнил, что большая часть арестов и последующее заключение в аннексированном Крыму сопровождается пытками российских силовиков, за что, как считает Джемилев, "лично несет ответственность" Путин.

"Я знаю, что еще при Советском Союзе, при Сталине, вопрос применения пыток решался на высшем уровне. То есть Берия (глава НКВД Лаврентий Берия – ред.), генеральный прокурор, согласовывали это лично со Сталиным. Поэтому те пытки, которые проводятся на территории Крыма, а они проводятся очень часто.... Мало можно назвать людей, арестованных, которые, по крайней мере, не подвергались избиениям. Поэтому все это согласовывается на высшем уровне, и полную ответственность за это несет лично Путин", – отметил Джемилев.

Важно напомнить, что несколько дней украинский глава Владимир Зеленский выступил с громким заявлением. Он предупредил команду российского президента Владимира Путина о том, что украинцы никогда не забудут и простят аннексию Крыма, а также тех, кто не позволил украинским морякам защитить украинский полуостров от российских оккупантов. Такое предупреждение Зеленского прозвучало входе его выступления в Одессе по случаю торжественных мероприятий ко Дню военно-морского флота ВСУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что депутаты поставили Зеленскому бескомпромиссное требование относительно поставок воды в Крым.