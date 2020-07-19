Интересные начисления - в команде Зеленского пожаловались на низкую зарплату

Средняя зарплата народного депутата Украины составляет 42 тысячи гривен, но в президентской партии "Слуга народа" считают такую выплату низкой для того, чтобы качественно обеспечивать работу парламентариев. Об этом заявила председатель комитета соцполитики Галина Третьякова, которая также считает недостаточными выплаты на организацию работы народного депутата. По ее словам на помощников нардепу предоставляется 42 тысячи гривен на четырех человек, а этого мало. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське.

"Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая. Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц — у нас нет авансов. Нас всё время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", — отметила Третьякова.

По ее словам, депутатам в среднем насчитывают 42 тысячи гривен, но после вычетов налогов парламентарии получают 32-35 тысяч на руки, если не брали парламентский отпуск. При этом, по мнению Третьяквой, на депутатов возложено много обязанностей. В частности, довольно много времени занимает обработка входящей корреспонденции, чем, по ее словам, в европейской практике занимается офис народного депутата.

"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твоё расписание... На помощников предоставляется 42 тысячи гривен на четырех человек. Этого мало", — подчеркнула представительница президентской партии.

Важно напомнить, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов безотлагательно рассмотреть вопрос об отмене ограничений зарплат для чиновников, которое ввели на период карантина. Президент предлагал отменить ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен — он считает, что нардепы должны проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы. Как известно, в последний момент перед заседанием Зеленский передумал — он направил письмо в парламент, в котором попросил снять вопрос зарплат чиновников с повестки дня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представители Нацбанка Украины выступили со срочным призывом к представителям власти. Они подчеркнули, что ограничения на зарплату чиновников, которые ввели на время карантина, необходимо отменить.