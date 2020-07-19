Начнется откровенный шантаж - Польша безжалостно раскритиковала лидеров ЕС

В воскресенье, 19 июля, в Брюсселе состоится третий день саммита ЕС, который внезапно продлили из-за жестких разногласий лидеров ЕС. На повестке дня у европейских политиков стоят вопросы принятия долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы в размере более 1 трлн евро и распределения фонда восстановления экономики. Мировые лидеры не могут прийти к компромиссу по многим вопросам. Против бюджета на новых условиях выступает также Польша. Польский премьер-министр Маттеуш Моравецкий считает неприемлемым новый механизм по замораживанию выплат для стран ЕС, нарушающих верховенство права. Против подобных финансовых наказаний выступает и Венгрия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Есть очень общая норма относительно верховенства права, которой, как мы хорошо это видели в Польше за последние несколько лет, сильно злоупотребляли. С такой общей условием мы не можем согласиться. Это инструмент в руках более сильных стран, которые могут начать шантажировать другие страны", — заявил Моравецкий, подчеркнув, что Польша не согласится с этим.

Как известно, инициатором введения нового механизма финансового наказания стран ЕС выступили Нидерланды. Это предложение, кроме Польши, вызвало возмущение и у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который публично заявил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте его ненавидит.

"Я не знаю, по какой личной причине премьер-министр Нидерландов ненавидит меня или Венгрию, но он так резко нападает и ясно дает понять, что, по его мнению, Венгрия не уважает верховенство права и должна получить финансовое наказание. Эта его позиция неприемлема, потому что нет решения о том, какова ситуация с верховенством права в Венгрии", — отметил Орбан, заявив, что его страна спорит с Нидерландами по этому вопросу.

Важно отметить, что официально саммит должен был завершиться накануне, но лидеры ЕС так и не достигли прогресса на переговорах и решили провести третий день переговоров. Речь идет о вопросах принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом 1,074 трлн евро и создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь 750 млрд евро заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года. Но план по спасению от кризиса оказался под угрозой — северные страны еврозоны во главе с Нидерландами придерживаются жесткой позиции и настаивают на том, что общая сумма должна состоять преимущественно из займов. С ними не соглашаются Германия, Франция, Италия, Испания и страны Восточной Европы, которые поддерживают выделение средств исключительно в виде помощи наиболее пострадавшим от COVID-19 странам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон обратился к мировым лидерам с громким призывом поддержать план спасения Европы.