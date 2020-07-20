Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Если хотите нравиться Козерогу, то будьте искренними, не юморите то и дело и не витийствуйте словами: просто, ясно и разумно сказанное доходит до Козерога быстрее всего и нравится ему больше всего. знаете, почему Козерогов иногда называют странными и себе на уме? Потому что они стремятся жить так, как хотят они, а не так, как привычно многим. если среди ваших близких людей есть Козерог, то никакие враги и проблемы вам не страшны. Козерог не боится ни времени, ни расстояния, ни трудностей... Ведь именно они помогают Козерогу осознать свою силу, стать собой и уважать себя как личность.

Дева — это не соотношение веса и роста, — это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе. Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать". Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 20 июля 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче Овнам было бы полезно попробовать свои силы в каком-нибудь необычном для вас виде спорта, возможно, что новые ощущения — это именно то, что поможет вам сохранять хорошее настроение и, вдобавок, поддерживать фигуру в норме.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вы, скорее всего, возжелаете того, чего вам добыть не удастся. Причем это отнюдь не означает, что вам захочется немедленно получить мяса крокодила или вяленые уши чебурашки, заказ может быть самым, что ни на есть обыкновенным. Потому продумайте сразу несколько запасных вариантов, чтобы отказ выполнить ваш заказ не испортил вам настроения и аппетита напрочь.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Совету родных и близких нынче стоит предпочесть рекомендацию специалиста. Самостоятельное принятие решений тоже не возбраняется, но лишь в том случае, если вы и в самом деле что-то смыслите в данном вопросе.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете ревновать вашего любимого человека к его прошлому, что будет в корне неверно. Если бы оно было ему действительно дорого, он бы в нём остался любыми правдами и неправдами, а поскольку всё прошло — страница перелистнулась — смысла листать её назад больше нет.

Общий гороскоп для Овнов

Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня благодатный день для разного рода экспериментов. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе.

Любовный гороскоп для Тельцов

Если сегодня вам трудно будет объяснить что-либо вашему любимому человеку словами, попробуйте сделать то же самое с помощью песни. Пусть мелодия создаст нужное настроение, а слова дополнят мысль, сделают ее более совершенной и завершенной. Может быть, так ему станет понятнее?..

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче вам рекомендуется беречь суставы, особенно суставы рук, потому что сломать или вывихнуть что-то для вас, к сожалению, будет легче легкого. Постарайтесь себя от этого уберечь, не рискуйте.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не стоит сегодня строить далеко идущих амбициозных планов. Вряд ли они будут легко осуществимыми, а на что-то сложное у вас попросту не хватит ни времени, ни сил, ни жизненной энергии. Поэтому пока звезды рекомендуют плыть по течению и не мечтать о чем-то большем.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче не стоит перенапрягать мышцы, ответственные за жевание. Было бы неплохо приготовить нечто мягкое и нежное. Это может быть суп-пюре, суфле, кисель, наконец. Вот чего точно не надо делать, так это подобного подметке бифштекса.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня стоит проявить деликатность к своим друзьям, менее удачливым в личной жизни, нежели вы сами. Постарайтесь им не расписывать, как у вас все хорошо, светло и радужно: это может вызвать в них зависть и горечь. Вы же не хотите, чтобы ваш друг всю ночь напролет думал о том, какой он неудачник?..

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто не станет критиковать. Всякое ваше действие будет воспринято как должное.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Ваши конкуренты решат запустить слухи, которые поставят под сомнение дальнейшее развитие вашей компании. Однако вы всегда можете обратить зло во благо. Воспользуйтесь ситуацией, чтобы не приостанавливать деятельность, а наоборот, аккумулировать весь свой потенциал.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Самое время устроить основательное чаепитие — с тортом, пирожными, вареньем из экзотических фруктов и крахмальной скатертью. Повод отыщется, осталось лишь найти время для приготовления торта.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Не спешите с выводами, вероятно, что принимаемое вами лекарство даст эффект не так скоро, как вам бы хотелось. Однако стоит немного подождать, и вы действительно заметите улучшения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Расположение звезд и планет предрасполагает к употреблению в пищу просто и незамысловатой еды, типа сосисок с макаронами. Но только не забывайте, что в дешевых сосисках процент мяса стремится к нулю. Ну а что его заменяет — лучше о подобных вещах не задумываться. Кстати, сосиски лучше есть жареными. Нельзя сказать, что это более полезно, но то, что так существенно вкуснее — можно не сомневаться.[ sagittarius 0

Бизнес-гороскоп для Раков

Постарайтесь сегодня не перенапрягаться. Сделайте на работе ровно столько, сколько сделать вам жизненно необходимо, а ни о каких заделах на будущее даже не думайте. Для вас важнее на данный момент восстановить силы и продумать тактику поведения в личных отношениях.

Любовный гороскоп для Раков

Раков и их близких сегодня поджидает пока невидимая, но вполне ощутимая опасность. Не исключено, что она будет связана с одним из ваших достоинств. Так что, если вы, к примеру, великолепно готовите, постарайтесь не накрывать слишком шикарный стол, чтобы вы и ваша семья не пострадали от переедания.

Гороскоп здоровья для Раков

Будьте аккуратны с алкоголем. Если все же избежать выпивания пары-тройки рюмок с чем-либо крепче кефира не удастся, постарайтесь все же свести потребление крепких напитков к минимуму: вряд ли они сейчас принесут вам много удовольствия.

Общий гороскоп для Раков

Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вы преуспеете в любом начатом деле, а поэтому следует посвятить его учёбе и приобретению новых навыков. Только не пугайтесь! Поучиться можно и готовить, и кататься на роликовых коньках, главное, чтобы вы получили удовольствие. А кто знает, может быть, ваше новое хобби и в карьере вам поможет?

Кулинарный гороскоп для Львов

Старайтесь не разговаривать с набитым ртом. Оно, конечно, довольно трудно исполнимо, но все же вполне реально. Нынче это приведет к совершенно неприемлемым последствиям, зачем вам портить себе праздник. А набивать рот в промежутках между разговорами рекомендуется блюдами, приготовленными с грибами. Салатиком из шампиньонов с кукурузой и паприкой, жюльеном из белых грибов, солеными рыжиками.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня звезды рекомендуют вам побаловать себя и потратить побольше денег на что-нибудь особенно полезное и вкусное. Однако перебарщивать не стоит: передозировка даже самого полезного блюда не особенно благоприятствует хорошему самочувствию.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня все вами сказанное будет иметь весьма далеко идущие последствия. Относитесь к своим словам серьезнее.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы удивитесь, когда выясните, сколько у вас общих интересов с вашим любимым человеком. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы закрепить полученную теорию практикой, чтобы этот факт еще больше сближал вас, делал единым и неделимым целым.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

В профессиональных делах намечаются существенные изменения. Из-за ряда весьма неприятных и уж, кончено, непредвиденных причин, вы будете вынуждены отказаться от проекта, который был готов почти на половину. Не жалейте об этом: скоро вы получите гораздо более выгодное предложение.

Общий гороскоп для Дев

События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них (то бишь, под события) лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать, или, хуже того, пытаться против них восставать.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодняшний день может быть достаточно проблемным в плане здоровья, но вы наверняка, найдете правильный из любой ситуации, если будете верны своего оптимизму и не вешать нос ни при каких обстоятельствах.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам будет очень важно мнение ваших друзей касательно вашего любимого человека. Если вы заручитесь их симпатиями и одобрением, этот день станет для вас очень счастливым, если же нет — в вашей душе вполне могут зародиться сомнения, которые звезды советуют по зрелом размышлении гнать прочь.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня вам следует съесть нечто круглое, имеющее не слишком большой размер. Желательно — зеленое. Арбузы пол это описание не попадают точно, яблоки — с натяжкой. Пожалуй — виноград подойдет, хотя форма и цвет накладывают значительное ограничение на выбор сортов. Зато что точно будет уместно — это зеленый горошек. Вот его-то и кушайте, тем более — он в качестве гарнира хорош.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Вам грустно. Вы ностальгируете. Вы хотите вернуться туда, где было светло, хорошо и радостно, а в будущем вы подобных красок не видите. Не беспокойтесь: они обязательно будут. Улыбнитесь своему сегодня, пусть даже сквозь слёзы, и верьте в счастливое завтра, которое обязательно придёт.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня вы можете слишком эмоционально реагировать на происходящее, поэтому повышается риск сильных головных болей и быстрой утомляемости. Вам было бы лучше найти время для уединения и самовосстановления.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вам придется задавать много вопросов. Не забывайте, что для того, чтобы получить хороший ответ, необходимо правильно и четко сформулировать вопрос.

Кулинарный гороскоп для Весов

Давно ли вы в последний раз ели на завтрак яйца? Вареные, жареные (то бишь яичницу) или хотя бы взболтанные (омлет). Безусловно, ежедневное употребление данного продукта чревато серьезными проблемами со здоровьем, но если изредка, да еще подойти к сему занятию лично и со вкусом, результат может быть весьма впечатляющим.

Бизнес-гороскоп для Весов

Судя по всему, вы перестали верить в людей. И очень зря! Вокруг вас находятся не только лицемеры и карьеристы, всё совсем наоборот. Вас окружают по большей части желающие вам добра люди. А своими ненужными колкостями и чрезмерной сдержанностью вы рискуете потерять их симпатию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворять его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. Сбор же и распространение слухов может негативно отразится на ваших с кем-то отношениях.

Любовный гороскоп для Скорпионов

В этот день вы будете чувствовать себя Пенелопой, ожидающей своего Одиссея из дальнего странствия, без всякой надежды на долгожданное счастье. Однако ваш душевный труд будет вознагражден раньше. Да и терзаться вы будете несколько меньше...

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вам может пойти на пользу профилактика заболеваний суставов, а также недостатка кальция в вашем организме. Особенно на это следует обратить внимание тем, кто не употребляет достаточно молочных продуктов.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Дело, над которым вы сейчас работаете, потребует от вас гораздо больше времени и сил, чем вы рассчитывали. Кроме того, сосредоточиться вам сегодня явно не удастся, ведь большое количество людей будет постоянно обращаться к вам за советом и помощью. Будьте терпеливы!

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день хорош для приготовления блюд, проверенных временем. Желательно — большим количеством времени. Если то или иное блюдо известно уже пару-другую сотен лет — оно вполне достойно того, чтобы его отведать. А уж если лет тысячу — и вовсе здорово (как вы посмотрите на вымоченную в маринаде говяжью вырезку, обжаренную со сладким перцем и луком?). А для новодела подойдут другие дни, нынче не время для экспериментов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Совместите приятное с нужным, пусть это и не слишком поощряется специалистами от кулинарии. Вам все равно придется все время отвлекаться от еды, так пусть хоть вы будете к этому готовы. Не исключено, что жевать придется, придерживая плечом у уха телефонную трубку. Сегодня предпочтительны прозрачные бульоны с гренками и рыба под майонезом на второе.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваш любимый человек сделает вам необычное и довольно смелое предложение, от которого вам будет весьма проблематично отказаться, да и не захочется, честно говоря. Постарайтесь принять его максимально корректно, чтобы ни у вас, ни у вашего любимого человека не возникло сомнений в правильности решения.

Общий гороскоп для Стрелецов

Не самый подходящий день для того, чтобы ломать мебель. Так что стоит немножко поумерить пыл и внимательно прислушаться к голосу рассудка.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня лучше отказаться от деловых (и всех остальных) поездок и спокойно посидеть в кресле. В ногах правды нет, а дорога, пусть даже и не пешая, штука излишне утомительная. Пусть лучше поработает голова.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня организм Стрельцов может устроить забастовку, наотрез отказавшись заниматься тем, что вы от него склонны требовать. Потребуйте от него чего-нибудь запредельного — возможно, тогда на что-то среднестатистическое он и согласится.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня самая актуальная проблема, на которой вам следовало бы сконцентрироваться, это не сумма вашей зарплаты и не столкновения с завистниками на службе, а ваше драгоценное здоровье. Когда в последний раз вы им занимались? Попробуйте несколько разрядить нервную атмосферу, в которой вы работаете.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы станете центром всеобщего внимания. Наверное, сделаете что-нибудь хорошее. Нельзя же предположить, что вы будете привлекать его своим дурным поведением.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодня все, что вы запланировали в качестве лечения, пройдет для вас самым оптимальным образом, поэтому не переживайте понапрасну. Ваши удачливость, бодрый настрой и жизнелюбие во всем вам помогут.

Любовный гороскоп для Козерогов

В этот день путь к сердцу вашего любимого человека будет лежать через желудок. Причем сегодня это будет особенно заметно. Поэтому придется довольно большую часть своего времени потратить на приготовление чего-либо особенного. Или, тяжело вздохнув и вывернув карманы и кошелек, повести свое ненасытное счастье в ресторан или кафе...

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Вам категорически нельзя куда-либо торопиться. Особенно — во время еды. Прием пищи — это святое, все остальные дела подождут. Тем более, что спешка, как известна, хороша только при ловле блох, а вот при поедании рыбы, особенно речной, она противопоказана еще и из соображений техники безопасности. Подавиться вам только не хватало.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые — станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня вам стоит вспомнить о том, что такое бодрость духа, — и всем окружающим ее самым наглядным образом продемонстрировать. И им боевой настрой обеспечите, и сами себя почувствуете куда лучше.

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день звезды не рекомендуют вам надеяться только на себя. Вспомните о том, что у вас есть человек, который всегда рад вам помочь, быть рядом или просто подержать за руку для поднятия боевого духа. Постарайтесь не злоупотреблять его вниманием, но все же и не игнорировать его.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Подходящий день, чтобы отметить окончание чего-либо. Если благополучно завершенных дел не наблюдается, придется быстренько начать что-нибудь небольшое, чтобы поспеть к вечеру.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня рекомендуется отдать должное морским деликатесам. С виду они, может, и несимпатичные, и пахнут неприятно, и скользкие, но, будучи правильно приготовленными, могут доставить вам небывалые вкусовые ощущения. Возьмем, например, камбалу. Зрелище на любителя, страшненькая даже по сравнению с другими рыбами, но если сварить в молоке, посыпать зеленью и специями — получится такой ужин — объедение.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 20 июля 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам придется стать для вашего любимого человека страшим другом, мудрым родителем или наставником. Он совсем запутался в своих проблемах и переживаниях и, вполне возможно, сам даже этого не осознает. Тихо и ненавязчиво, чтобы не вызвать в нем раздражение, наставьте его на путь истинный. Вы-то точно знаете, где этот путь находится.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Если хотите получить удовольствие от еды, попробуйте найти какое-нибудь уединенное местечко с небольшим количеством посетителей и приятным обслуживающим персоналом. Хочется чего-нибудь попроще? Закажите шаурму и маленькую кружку пива (можно безалкогольного, ежели вы за рулем). Посложнее? Тогда ищите оленину с ягодами можжевельника. Поиск будет долог и труден, но результат превзойдет все ожидания.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вы прибываете в игривом настроении, солнечная активность, активизировала и ваши потаённые запасы энергии. Это было бы неплохо, если бы не опасность завести интрижку там, где требуются исключительно рабочие и конструктивные отношения. Держите себя в руках.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день не поленитесь немного переварить или пережарить ваш ужин. А также лишний раз вымыть фрукты, очистить от лишних покровов овощи... Опасные микробы будут подстерегать вас в самых непредсказуемых местах.

Общий гороскоп для Рыб

Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.