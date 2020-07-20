Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 20 июля

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 20 июля, зафиксирован 651 новый случай заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 59 493 человек, из них 1498 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 31439 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2317 случаев;

Волынская область — 3281 случай;

Днепропетровская область — 1209 случаев;

Донецкая область — 794 случая;

Житомирская область — 1602 случая;

Закарпатская область — 4440 случаев;

Запорожская область — 678 случаев;

Ивано-Франковская область — 3536 случаев;

Кировоградская область — 682 случая;

м. Киев — 6961 случай;

Киевская область — 3308 случаев;

Львовская область — 8115 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Николаевская область — 522 случая;

Одесская область — 2573 случая;

Полтавская область — 353 случая;

Ровенская область — 5144 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2456 случаев;

Харьковская область — 3033 случая;

Херсонская область — 213 случаев;

Хмельницкая область — 980 случаев;

Черновицкая область — 5332 случая;

Черкасская область — 845 случаев;

Черниговская область — 642 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля 2020 в Центр поступило 703 сообщение о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 108 910 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что 19 июля в мире зарегистрировали 220 тыс новых больных коронавирусом. Традиционным лидером по числу заражений остаются США — более 65 тыс. Также 40 тыс больных обнаружили в Индии. В Бразилии зафиксировали более 24 тыс заражений, в Южной Африке — 13500, в Мексике — 7,6 тыс, в Колумбии и России — более 6 тыс. В этот же день от осложнений умерли 4316 больных. В частности 716 смертей подтвердили в Бразилии, 675 — в Индии, 578 — в Мексике. За время пандемии всего было зарегистрировано 14 млн 634 тыс случаев заболевания, из которых более 608 тыс — летальные. Сейчас вылечились от коронавируса 8 млн 730 тыс человек.

Также недавно стало известно, что 19 июля у украинского журналиста Юрия Бутусова диагностировали коронавирус. Несколько дней назад он участвовал в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1", где контактировал со многими политиками, в том числе из команды президента Владимира Зеленского. О своем диагнозе Бутусов сообщил в соцсети. По его пост уже отреагировала, в частности, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая вместе с главой политической партии "Слуга народа" Александром Корниенко сидела рядом с журналистом во время программы.

Карантин в Украине действует до 31 июля, но власти планируют его продолжать минимум на месяц. Действовать ограничения будут по новым правилам, согласно которым регионы страны поделят на четыре зоны и только в "красной" зоне, где будет превышен порог заболеваемости коронавирусом, будут вводиться жесткие ограничения, которые действовали в стране в марте-апреле.

Как сообщал ONLINE.UA, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, как теперь придется жить украинцам в условиях новой карантинной системы.