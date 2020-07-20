Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 20 июля

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 20 июля, зафиксирован 651 новый случай заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2317 случаев;
Волынская область — 3281 случай;
Днепропетровская область — 1209 случаев;
Донецкая область — 794 случая;
Житомирская область — 1602 случая;
Закарпатская область — 4440 случаев;
Запорожская область — 678 случаев;
Ивано-Франковская область — 3536 случаев;
Кировоградская область — 682 случая;
м. Киев — 6961 случай;
Киевская область — 3308 случаев;
Львовская область — 8115 случаев;
Луганская область — 106 случаев;
Николаевская область — 522 случая;
Одесская область — 2573 случая;
Полтавская область — 353 случая;
Ровенская область — 5144 случая;
Сумская область — 371 случай;
Тернопольская область — 2456 случаев;
Харьковская область — 3033 случая;
Херсонская область — 213 случаев;
Хмельницкая область — 980 случаев;
Черновицкая область — 5332 случая;
Черкасская область — 845 случаев;
Черниговская область — 642 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июля 2020 в Центр поступило 703 сообщение о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что 19 июля в мире зарегистрировали 220 тыс новых больных коронавирусом. Традиционным лидером по числу заражений остаются США — более 65 тыс. Также 40 тыс больных обнаружили в Индии. В Бразилии зафиксировали более 24 тыс заражений, в Южной Африке — 13500, в Мексике — 7,6 тыс, в Колумбии и России — более 6 тыс. В этот же день от осложнений умерли 4316 больных. В частности 716 смертей подтвердили в Бразилии, 675 — в Индии, 578 — в Мексике. За время пандемии всего было зарегистрировано 14 млн 634 тыс случаев заболевания, из которых более 608 тыс — летальные. Сейчас вылечились от коронавируса 8 млн 730 тыс человек.
Также недавно стало известно, что 19 июля у украинского журналиста Юрия Бутусова диагностировали коронавирус. Несколько дней назад он участвовал в программе "Право на власть" на телеканале "1 + 1", где контактировал со многими политиками, в том числе из команды президента Владимира Зеленского. О своем диагнозе Бутусов сообщил в соцсети. По его пост уже отреагировала, в частности, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая вместе с главой политической партии "Слуга народа" Александром Корниенко сидела рядом с журналистом во время программы.
Карантин в Украине действует до 31 июля, но власти планируют его продолжать минимум на месяц. Действовать ограничения будут по новым правилам, согласно которым регионы страны поделят на четыре зоны и только в "красной" зоне, где будет превышен порог заболеваемости коронавирусом, будут вводиться жесткие ограничения, которые действовали в стране в марте-апреле.
Как сообщал ONLINE.UA, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, как теперь придется жить украинцам в условиях новой карантинной системы.