Лукашенко экстренно госпитализировали после встречи с человеком Путина - что случилось

Мировую политику всколыхнула шокирующая новость после того, как несколько местных СМИ, ссылаясь на анонимные источники, начали сообщать об экстренной госпитализации лидера Беларуси Александра Лукашенко после встречи с премьером РФ и членом команды главы Кремля Владимира Путина Михаилом Мишустин 17 июля. Согласно последним данным, у белорусского президента якобы произошел гипертонический криз. Нельзя также не обратить внимание на то, что последний раз Лукашенко появлялся на публике 17 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание TUT.by.

"В социальных сетях Беларуси и некоторых СМИ появилась информация, что Александра Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом. Произошло это якобы после заседания Евразийского межправительственного совета с участием российского премьер-министра Михаила Мишустина. На официальной встрече также присутствовали главы правительств Казахстана и Кыргызстана. В выходные о любых рабочих поездках президента или других мероприятиях с его участием не сообщалось. Стоит отметить, что премьер РФ Михаил Мишустин заразился коронавируса еще в конце апреля. 19 в мая он сообщил о своем выздоровлении", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, пресс-служба белорусского лидера пока все отрицает. Пресс-секретарь Александра Лукашенко, Наталья Эйсмонт, опровергла эту информацию в комментарии изданию "Эхо Москвы".

"Не дождетесь. Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своем тоже не забывайте",

— отреагировала на слухи представительница Лукашенко.

Стоит напомнить, что недавно Александр Лукашенко шокировал международное сообщество громким и циничным заявлением — отмечается, что белорусский лидер во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости страны, стал утверждать, что украинцы и россияне завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране". Его новое заявление спровоцировало шквал критики в социальных сетях — люди не понимают, почему президент страны может позволять себе подобные упреки.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Александр Лукашенко рассказал о способе, с помощью которого губернатор Витебской области Николай Шерстнев вылечился от коронавируса.