Все может развалиться - в Евросоюзе паника из-за новой серьезной проблемы

Власти Европейского Союза столкнулись с новой масштабной проблемой — несмотря на то, что лидеры ЕС после 3 дней саммита, который посвящен принятию плана спасения европейской экономики в связи с коронавирусным кризисом, заявляют о достигнутом прогрессе, все еще существует большая вероятность того, что переговоры могут с треском провалиться. Стоит обратить внимание на то, что власти ЕС пока не пришли к согласию в вопросе, как создать огромный фонд восстановления, призванный помочь вытянуть Европу из глубочайшей со времен Второй мировой войны рецессии. Согласно последним данным, заседание перенесли в понедельник на 16.00 после трех дней переговоров, которые не принесли результата. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Что важно понимать, после объявления перерыва канцлер Австрии Себестиан Курц и премьер Нидерландов Марк Рютте начали уверять журналистов, что на переговорах достигнут определенный прогресс.

"Жесткие переговоры только что подошли к концу, и мы можем быть очень довольны сегодняшним результатом. Мы продолжим во второй половине дня", — подчеркнул Курц.

По словам Марка Рютте, переговоры были близки к провалу, однако глава Европейского совета Шарль Мишель сейчас работает над новым компромиссным предложением ЕС.

"Мы еще не достигли результата, все еще может развалиться. Но сейчас все выглядит немного более обнадеживающим, чем вчера вечером", — прокомментировал ситуацию политик 20 июля.

Европейские дипломаты прогнозируют, что лидеры могут отказаться от саммита и попытаться достичь соглашения уже в августе, если переговоры провалятся. Как известно, лидеры ЕС в Брюсселе подробно обсуждают предложенный фонд восстановления объемом 750 млрд евро и бюджет ЕС на 2021-27 годы объемом более 1трлн евро.

"Однако группа богатых и фискально "бережливых" северных государств — Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция — заблокировала прогресс на саммите. По их мнению, лучше возвратные кредиты, а не бесплатные гранты для стран с большой задолженностью, в основном на Средиземноморском побережье. Они хотят жесткого контроля над тем, как расходуются средства", — говорится в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон обратился к мировым лидерам с громким призывом поддержать план спасения Европы.