Будет прискорбно - ВОЗ поразила прогнозом о вакцине против COVID-19

Разработка вакцины против коронавируса COVID-19 и ее массовое производство остаются трудно прогнозируемыми вопросами. Во Всемирной организации здравоохранения считают, это может произойти до середины 2021 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя главы структуры Сумии Сваминатан.

По ее словам, процесс разработки вакцины стал самым быстрым из тех, которые мы когда-либо могли видеть. По состоянию на середину июля в мире появились более 20 вакцин, которые проходит клинические испытания. Вероятно, некоторые из них окажутся работоспособными.

"Будет прискорбно, если все разработки провалятся. Но, если быть крайне практичными, то мы рассчитываем на середину 2021 года: тогда у нас будет вакцина, которую можно будет распределять глобально", — пояснила Сваминатан.

Представительница ВОЗ добавила, подобные вещи трудно прогнозировать. Генетическую последовательность нового зоонозного вируса обнародовали только три месяца назад.

Сваминатан добавила, ученые зафиксировали исчезновение антител к новому вирусу в сыворотке за несколько недель. Это не означает отсутствие иммунитета, поскольку механизмы клеточного иммунитета против новой инфекции еще не изучены должным образом.

Ранее она назвала мутацию вирусов нормальным процессом, который не повлияет на разработку вакцины.

Напомним, по состоянию на 20 июля в мире обнаружили свыше 14,5 миллиона случаев коронавируса. Количество смертельных инцидентов увеличилось до 606 тысяч.

Непосредственно в Украине врачи установили 59 493 диагноза COVID-19 . Количество тех, кто выздоровел, достигла 31 439, умерли 1498 украинцев.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Европейского Союза столкнулась с новой масштабной проблемой — несмотря на то, что лидеры ЕС после 3 дней саммита, который посвящен принятию плана спасения европейской экономики в связи с коронавірусною кризисом, заявляют о достигнутый прогресс, все еще существует большая вероятность того, что переговоры могут с треском провалиться.