В Польше задержали известного украинского политика - первые подробности

В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего председателя Укравтодора Славомира Новака. С таким громким и неожиданным заявлением выступил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав угли. Согласно последним данным, Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и руководстве организованной преступной группировкой. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

"Гданское Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего члена Сейма Республики Польша, бывшего министра транспорта, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Н. (Новака — ред.), А также Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданска Яцека П. Подробнее вскоре!" — сообщил Станислав Жарин.

По словам прокуратуры, задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в районной прокуратуре Варшавы Новаку угрожают 6 обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор.

Стоит напомнить, что в октябре 2016 Славомир Новак стал исполняющим обязанности главы Укравтодора и получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года НАПК официально заявило, что возбудило дело в связи с представлением ложной декларации Новаком, уверяя, что он недооценил стоимость своего автомобиля и спрятал средства на банковских счетах. Сразу же после этих обвинений Словомир Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения о работе. Впоследствии чиновник выиграл дело против НАПК в киевском суде.