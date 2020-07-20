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Дерзкое убийство - Зеленский неожиданно обратился к украинцам

Политика | Читати новину українською
Дерзкое убийство - Зеленский неожиданно обратился к украинцам Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. По случаю четвертой годовщины трагической и резонансного события выступил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу государственного лидера.

По его словам, в трех странах — Беларуси, России и Украине — этот журналист боролся за демократические ценности и права человека.

"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых сми и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", — объявил Зеленский.

Он отметил, расследование находится под надзором общества, которое требует четких и однозначных доказательств.

"Обязанность государства и правоохранительных органов – сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А впоследствии – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду", — добавил президент.

Напомним, Шеремет находился в автомобиле, который заминировали. Он погиб в результате взрыва рано утром, когда планировал отъехать от своего дома в Киеве.

Фигурантами следствия стали Андрей Антоненко — бывший военнослужащий и музыкант Riff Master, врач Юлия Кузьменко, медик из зоны ООС Яна Дугарь, а также супругов ветеранов АТО-ООС Владислав и Инна Грищенко. Первые двое находятся под стражей в СИЗО с прошлого года.

Расследование спровоцировало много критики в адрес правоохранительных органов. Активисты, деятели культуры и простые украинцы выразили меньшей мере сомнения относительно обнародованных доказательств.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве внутренних дел Украины обнародовали новые подробности о деле убийства Павла Шеремета. На журналиста могли готовить покушение через его контакты в России.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Павел Шеремет, убийство, присшествия, криминал, следствие, расследование, Украина
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Обновлено:12:11, 20.07.2020

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