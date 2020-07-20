НАБУ начало срочные обыски в нескольких городах - что происходит

Правоохранительные органы Украины и Польши разоблачили мощную коррупционную схему. На фоне новостей о первых задержания Национальное антикоррупционное бюро объявило об обысках в Укравтодоре. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.

По обнародованным данным, обыски организованы в координации с Центральным антикоррупционным бюро Польши — Centralne Biuro Antykorupcyjne. Также к процессу причастна Окружная прокуратура.

Обыски проводят в Киеве, Львове и Польше. Власти двух стран ведет совместное расследование целого ряда преступлений в области дорожного хозяйства.

"Следственные действия осуществляют силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-вероятных участников преступной организации", — отметили в НАБУ.

Также украинские правоохранители подтвердили факт задержания польского гражданина по подозрению в коррупционных преступлениях. Он ранее занимал должность в руководстве Укравтодора.

В Польше, согласно последним данным, Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, отмывании денег и руководстве организованным преступным группировкам.

Новак возглавлял украинское дорожное ведомство с октября 2016 года. В сентябре 2019 года НАЗК официально заявило, что возбудило дело в связи с представлением ложной декларации Новаком, уверяя, что он недооценил стоимость своего автомобиля и скрыл средства на банковских счетах. Сразу же после этих обвинений Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения о работе.

Как сообщал ONLINE.UA, задержание стало результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в районной прокуратуре Варшавы Новаку грозят 6 обвинений, связанных с периодом, когда он отвечал за Укравтодор.