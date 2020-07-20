Мы требуем - США сделали последнее предупреждение команде Зеленского

Американские власти продолжают внимательно следить за всеми действиями комнады украинского лидера Владимира Зеленского — так, в четвертую годовщину убийства известного журналиста Павла Шеремета посольство США в Украине присоединилось к требованиям беспристрастного расследования и правосудия для исполнителей и заказчиков преступления. Это отмечается в обнародованном 20 июля заявлении американских дипломатов, которое они разместили в Twitter, передает ONLINE.UA.

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство... Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважному сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить о том, что один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб в результате взрыва утром 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. 12 декабря 2019 работники полиции сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар. Что важно понимать, все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугар настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно глава государства Владимир Зеленский обратил внимание украинцев на то, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета не столь однозначно, как дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, однако ответственность за нее несет глава МВД Арсен Аваков и он должен с этим обязательно разобраться.