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Катастрофа МАУ под Тегераном - Иран принял долгожданное решение

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Катастрофа МАУ под Тегераном - Иран принял долгожданное решение Катастрофа МАУ (фото — wikipedia.org)

Иран выполнил одно из обещаний относительно катастрофы лайнера МАУ, которую объявил накануне. Французская сторона получила бортовые "черные ящики", которые в будущем расшифруют. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

По данным BEA, изъятые на месте падения самолета аппараты получили в Париже в понедельник, 20 июля.

"Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных событий Исламской Республики Иран прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных и речевым самописцем... Сейчас заинтересованные стороны ведут предварительные обсуждения", — объявили в организации.

Также представители бюро напомнили о подписании соглашения в отношении программы технического сотрудничества. Это произошло 4 июля.

Иранская сторона в конце мая объявила о своем решении не отправлять "черные ящики" в Украину. Тегеран обвинил Киев в задержке в предоставлении ответа на иранский запрос. Зато аппараты тогда решили передать властям Франции для дальнейшего дешифрования.

Напомним, трагедия произошла 8 января, самолет МАУ поднялся в воздух над Тегераном, однако по невыясненным сначала причинам упал. Позже иранское командование признало, что в результате ошибки поразило лайнер ракетой, поскольку войска была начеку из-за конфликта с Соединенными Штатами.

Ни один человек на борту не выжил в результате катастрофы.

Как сообщал ONLINE.UA, 14 июля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока еще рано говорить о человеческой ошибке как основную причину сбития украинского лайнера МАУ. Кроме того, украинский дипломат обратил внимание на то, что у официального Киева осталось немало вопросов, на которые Иран не спешит давать ответы.

Источник: ONLINE.UA
Теги: МАУ, лайнер, Боинг, Украина, Иран, черный ящики, расследование, Франция
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