Почему подешевели квартиры в Украине и чего ждать дальше - объяснение эксперта

Глава правления Национальной ассоциации брокеров Руслан Русовый обратил внимание украинских граждан на то, что в связи с карантином, на рынке недвижимости стало много выгодных предложений. Однако сейчас необходимо внимательно взвесить все за и против такой аренды, поскольку ситуация может измениться уже осенью. Эксперт говорит, что цены изменились из-за того, что закрылись учебные заведения не только в Киеве, но и в других городах. И студенты разъехались домой. Поэтому на рынке появилось много предложений по аренде жилья, которое сдается на долгий срок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
"И что произойдет в сентябре — будут ли открыты учебные заведения, какая будет процедура обучения — сегодня еще не известно. Поэтому говорить о каких-то тенденциях на рынке недвижимости по долгосрочной аренды — рано. Надо понимать, что будет осенью", — подчеркнул Руслан Русовый.
"Ее снимают лица, занимающиеся бизнесом и предпринимательством. Там меньшая составляющая каких-то рисков", — подчеркнул Русовый.
По словам эксперта, необходимо помнить, что цена меняется относительно доллара. На рынке недвижимости все привязаны к валюте. Если гривна дешевле — недвижимость тоже начинает дешеветь. Если гривна стабильна — аренда становится дороже.
Стоит обратить внимание на то, что недавно глава МВФ заявила, что мировая экономика вступила в новую фазу кризиса, связанную с пандемией коронавируса, которая требует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и общего восстановления.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Международный валютный фонд вновь ухудшил прогноз относительно восстановления мировой экономики. По новому прогнозу, реальное восстановление ВВП стран Европы возможно только в 2022 году.