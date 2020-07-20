Почему подешевели квартиры в Украине и чего ждать дальше - объяснение эксперта

Глава правления Национальной ассоциации брокеров Руслан Русовый обратил внимание украинских граждан на то, что в связи с карантином, на рынке недвижимости стало много выгодных предложений. Однако сейчас необходимо внимательно взвесить все за и против такой аренды, поскольку ситуация может измениться уже осенью. Эксперт говорит, что цены изменились из-за того, что закрылись учебные заведения не только в Киеве, но и в других городах. И студенты разъехались домой. Поэтому на рынке появилось много предложений по аренде жилья, которое сдается на долгий срок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"И что произойдет в сентябре — будут ли открыты учебные заведения, какая будет процедура обучения — сегодня еще не известно. Поэтому говорить о каких-то тенденциях на рынке недвижимости по долгосрочной аренды — рано. Надо понимать, что будет осенью", — подчеркнул Руслан Русовый.

Эксперт обратил внимание на то, что как раз в августе студенты начинали активно арендовать квартиры на период обучения. Сейчас пока все ждут, потому что не знают, как будет проходить обучение. Если говорить о дорогой недвижимости — там ситуация стабильная.