В Раде поразили заявлением о зарплатах нардепов - в чем дело

Парламентский спикер Дмитрий Разумков оценил зарплаты народных депутатов в Украине. Он утверждает, что они отвечают сегодня должному уровню. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление на пресс-конференции в понедельник, 20 июля.

По словам политика, все граждане Украины должны иметь достойный доход.

"Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же у народных депутатов Украины... Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество. Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью то зарплаты, которые мы сегодня получаем", — пояснил Разумков.

Он отметил, вряд ли встретишь человека, который мог бы сказать, что ей хватает денег и не хочется больше.

"Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов... она соответствует нормальному уровню оплаты. Много вопросов берет на себя государство, бюджет. У меня таких вопросов не возникает", — добавил спикер.

Напомним, тему зарплат нардепов Разумков также поднимал в июне. Тогда он подчеркнул, что вопрос об изменении этой стороны депутатского жизни еще не время.

Как сообщал ONLINE.UA, средняя зарплата народного депутата Украины составляет 42 тысячи гривен, но в президентской партии "Слуга народа" считают такую выплату низкой для того, чтобы качественно обеспечивать работу парламентариев.

Об этом заявила глава комитета соцполитики Галина Третьякова, которая также считает недостаточными выплаты на организацию работы народного депутата. По ее словам на помощников нардепа предоставляэтся 42 тысячи гривен на четырех человек, а этого мало.