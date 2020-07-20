Почему падает доверие к власти - у Зеленского озвучили свою версию

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков отметил, что говорить о потере доверия украинских граждан к Верховной Раде и команде украинского лидера Владимира Зеленского пока рано. Кроме того, он начал уверять, что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает, поэтому волноваться пока не стоит. Свою позицию политик озвучил в ходе традиционного брифинга в ВРУ 20 июля. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского парламента.
"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано", — заявил Дмитрий Разумков.