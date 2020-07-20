Почему падает доверие к власти - у Зеленского озвучили свою версию

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков отметил, что говорить о потере доверия украинских граждан к Верховной Раде и команде украинского лидера Владимира Зеленского пока рано. Кроме того, он начал уверять, что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает, поэтому волноваться пока не стоит. Свою позицию политик озвучил в ходе традиционного брифинга в ВРУ 20 июля. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского парламента.

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески. Если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано", — заявил Дмитрий Разумков.

По его словам, украинский парламент — самый открытый орган, потому что все, что в нем происходит, можно видеть. Кроме того, он обратил внимание на то, что Верховная Рада состоит из большого количества политических фигур, которые также "создают информационный контент, не всегда несет положительный имидж для ВР".

По убеждению главы ВРУ, с этим необходимо бороться. По мнению Разумкова, если говорить о совместной работе всех ветвей власти, "то сегодня и Офис президента, и ВР, и Кабмин, работают в едином направлении, так как именно это было заложено и в программу действий президента, и в программу действий ВР, именно монобольшинство". Спикер продолжает утверждать, что монобольшинство до сих пор есть, оно продолжает работать, и "последнее голосование тому подтверждение".