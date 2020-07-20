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Меня не устраивает - Суркис откровенно возмутился игрой Динамо

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Меня не устраивает - Суркис откровенно возмутился игрой Динамо Ігор Суркіс (фото — fcdynamo.kiev.ua)

Президентский штаб ФК "Динамо" недоволен игрой команды в последних матчах. Президент клуба Игорь Суркис откровенно назвал нынешний сезон самым тяжелым в карьере. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление в программе "Профутбол".

По словам Суркиса, он уже планирует обсудить фиаско с главным тренером Алексеем Михайличенко.

"Меня не устраивает тот футбол, который показывает команда. Наверное, он его также не устраивает. Мы должны встретиться и поговорить. Сезон завершен, время есть. У нас есть десять дней для принятия решения. Уже за десять дней команда вновь соберется. Сейчас, по горячим следам, я не делал бы никаких выводов", — пояснил он.

Президент добавил, что чувствует себя опустошен — его команда накануне, 19 июля, потерпела неожиданное поражение от "Колоса. Матч завершился со счетом 0:2 против "бело-синих".

"После сегодняшней игры у меня нет никаких эмоций. Я полностью опустошен и считаю, что какие бы невзгоды нас не постигли, имею в виду травмы и отсутствие отдыха, команды уровня "Колоса" мы должны обыгрывать, если претендуем на попадание в Лигу чемпионов", — подчеркнул Суркис.

Он также добавил, что руководство клуба имеет десять дней для оценки ситуации и разбора поражений. Спешить они не планируют.

Как сообщал ONLINE.UA, последнего времени киевский клуб "Динамо" не радовал болельщиков своей игрой на поле. С такой оценкой выступил бывший президент клуба Григорий Суркис, брат действующего президента Игоря Суркиса.

По мнению почетного члена УЕФА и бывшего президента ФФУ, каждый матч был чрезвычайно напряженным. Интересно, что Суркис-младший тогда высоко оценивал уровень игры команды.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Динамо, футбол, матч, Украина, спорт, Игорь Суркис
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Обновлено:13:11, 20.07.2020

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