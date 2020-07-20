Говорить об этом рано - в Раде выступили с важным предупреждением

Коронавирус COVID-19 спровоцировал глубокий кризис в мире, которая мощно ударил по Украине. Спикер Дмитрий Разумков считает, что говорить о полноценном восстановлении пока рано. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоговую пресс конференции 20 июля.

По мнению политика, рост экономики после кризиса — это еще не тема для обсуждения. Низшая точка падения еще не достигнута.

"Согласно прогнозам, в Еврозоне в 2020 году предполагается спад экономики почти на 9%, в следующем году — рост лишь на 6%. Это приводит к изменению приоритетов для каждой из государств. Главным изменением является переориентация на внутренних производителей, продвижение собственной экономики государств. Работать в режиме запуска экономики невозможно", — отметил Разумков.

Председатель Совета добавил, точки роста в Украине необходимо находить. На них можно сделать акцент, поддержать для улучшения ситуации в будущем.

"Если мы говорим о выполнении бюджета, до июня бюджет выполнен на 88%, сейчас — 92%. Экономика потихоньку выходит из кризиса. Говорить, что мы вышли полностью или о рост — рано", — добавил он.

Напомним, прежде всего кризис связан не непосредственно с уровнем заболеваемости, а с карантином. В течение почти всей весны развлекательные и гастрономические заведения работали в режиме максимальных ограничений — только на вынос или доставку. Отдельные категории магазинов вовсе оставались закрытыми.

Бизнес в течение недель почти не получал прибыли, одновременно с тем, как падала потребительская способность граждан. Чтобы оправиться после коронакризиса Украине понадобятся несколько следующих лет.

Как сообщал ONLINE.UA, мировая экономика вступила в новую фазу кризиса, связанную с пандемией коронавируса, которая требует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и общего восстановления. С таким экстренным заявлением 16 июля выступила глава МВФ Кристалина Георгиева.