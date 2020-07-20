Ученые заявили о новом научном прорыве - интересные детали

Ученые наконец обнаружили новые маркеры внутри вируса гриппа. Они впервые показали, что "вспомогательные" Т-клетки (белые кровяные клетки), которые могут подавлять вирусную функцию, были активированы, когда вступали с ними в контакт. Это удалось сделать ученым из Университета Кардиффа. По словам ученых, эти внутренние маркеры редко меняются у разных штаммов, что означает, что они могут обеспечить потенциальную новую цель для вакцины, которая может защитить от всех форм гриппа. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание MedicalXpress.

"В отличие от внешних белков гриппа, которые являются основными мишенями для современных вакцин, эти внутренние белки одинаковы у разных штаммов гриппа. Это означает, что вакцины или методы лечения, направленные на эти внутренние белки, могут быть универсальными для распространенных типов вируса. Ученые надеются, что в будущем это может облегчить необходимость создания сезонных вакцин на основе прогнозирования того, какие штаммы гриппа могут появиться в конкретном году", — говорится в сообщении издания.

Стоит отметить, что ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально заявляли, что до 650 тыс случаев смерти от респираторных заболеваний во всем мире ежегодно связанные с сезонным гриппом.

Недавно также стало известно, что нынешняя эпидемия коронавируса может стать не последней. В КНР открыли новый штамм свиного гриппа, схожего с вирусом H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году — его назвали G4. К настоящему времени этот штамм не представлял угрозы, но мониторинг новых типов свиного гриппа показал, что у людей нет иммунитета к нему, а он имеет высокую адаптивность к заражению людей. Об этом говорится в новом исследовании, результаты которого на днях опубликовали ученые из нескольких китайских аграрных университетов и китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Израильском институте биоисследований официально заявили, что провели успешные доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.