Должны быть начеку - Зеленский неотложно обратился к Украине

Украинская власть продолжает готовить государство к новым вспышкам
По словам президента, все еще существуют определенные ожидания относительно эпидемии.
"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет", — заявил Зеленский.
Во время совещания премьер-министр Денис Шмигаль объявил, что от начала эпидемии в Украине уже провели более 877 тысяч тестов на
В первые дни специалисты делали лишь какие-то 200 тестов. Сейчас лаборатории способны на обработку удивительных данных по сравнению с начальным уровнем.
"Председатель Службы безопасности Иван Баканов заявил, что СБУ продолжает предотвращать нанесение убытков при закупке оборудования и материалов для борьбы с
COVID-19. Он сообщил, что последние операции СБУ позволили предотвратить ущерб на 52 миллиона гривен", — добавили в ОПУ.
По состоянию на утро 20 июля в Украине подтвердили 59 493 случая коронавируса.
Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус