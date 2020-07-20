Синоптики сделали экстренное предупреждение украинцам - что важно знать

Синоптики обращают внимание украинцев на то, что теплая, а на юге жаркая воздушная масса продолжит господствовать в ближайшие сутки над территорией нашей страны, однако уже 22 июля с северо-запада Европы придет похолодание — в западных и северных областях температура немного снизится. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 21 июля ночью в южных, а днем в западных и местами в северных областях пройдут кратковременные дожди, грозы; на остальной территории — без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с . Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °; в южной части ночью 15-20 °, днем 28-33 °.

"В Киеве 21 июля — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-8 м/с . Температура ночью 16-18°, днем 26-28°. В среду в большинстве регионов Украины без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с . Температура в западных и северных областях ночью 9-15°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 12-17, на побережье морей до 21 , днем 23-28°, в южных областях до 32°", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Киеве 22 июля — без осадков. Ветер северо-западный, 5-8 м/с . Температура ночью 13-15°, днем 22-24°. Стоит отметить, что 20 июля температура воды в Черном и Азовском морях — 22-25°; в Днепре в пределах Киева — 23°.

Напомним, в конце прошлого месяца в Украине сразу пять украинских регионов на Западе пострадали от наводнений, которых не было больше десятилетия. На Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 млн гривен. По данным ГСЧС, стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов, были затоплены сотни населенных пунктов. На ликвидацию катастрофических последствий Кабмин выделил уже 700 млн гривен из бюджета.

Как сообщает ONLINE.UA, украинские политические эксперты Владимир Цыбулько и Кость Бондаренко бьют тревогу из-за проблемы, которую в нашей стране привыкли игнорировать — важные подробности можно найти в нашем материале.