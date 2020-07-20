Две точки зрения - стало известно, как Рада рассмотрит резонансный законопроект

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О медиа", который вызвал немалый резонанс. Спикер Дмитрий Разумков объяснил, как его будут рассматривать в будущем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление во время прессконференции.

По словам политика, документ не будет попадать во внимание нардепов минимум до конца лета или даже до сентября.

"По состоянию на сегодня он рассматривается как проект, который будет рассматривать Верховная Рада Украины в первом чтении. На ближайшую внеочередную сессию народные депутаты не предлагали его вынести, поэтому я уверен, что завтра его не будет. Когда он может появиться, мне пока трудно ответить. Я думаю, что он нуждается в, мягко говоря, доработки", — пояснил Разумков.

Он отметил, существуют две точки зрения, я их вижу, я их слышу". Лоббирует законопроект доля депутатов, также его одобрительно оценили отдельные международные организации. В то же время им противостоит мнение журналистов, некоторые из которых имеют жесткую позицию.

"То, что он не будет принят в первом (чтении) и в целом, я думаю, что все в этом уверены. Относительно рассмотрения его в Верховной Раде – я думаю это будет или ближе к сентябрю или в сентябре. Пока рано об этом говорить", — подчеркнул Разумков.

Следует заметить, что законопроект "О медиа" вводит новые правила для деятельности СМИ, прежде всего тех, которые работают онлайн. Журналисты заботятся о неприкосновенности своей работы и отсутствие давления, цензуры, которые сведут на нет результаты труда целой сферы.

Как сообщал ONLINE.UA, вскоре в Верховной Раде рассмотрят резонансный законопроект "О медиа". С призывом о его принятии в первом чтении к Киеву обратились представители Евросоюза. По мнению дипломатов, Украина требует четкого регулирования медиа, которое существует, в частности, на территории содружества.