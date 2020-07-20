У Зеленского и Порошенко появилась новая проблема - что произошло

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объявили о проверке деклараций топ-чиновников. В перечне есть документы президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

По официальным данным, начнут новую проверку в отношении 13 человек из 468 декларациями. Речь идет о документах за 2018 и 2019 год.

Всего в перечне:

президент Владимир Зеленский;

народный депутат Петр Порошенко;

министр культуры и информполитики Александр Ткаченко;

экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет;

экс-министр здравоохранения Илья Емец;

экс-министр обороны Андрей Загороднюк;

экс-министр иностранных дел Павел Климкин;

экс-министр культуры Евгений Нищук;

глава Харьковской ОГА Алексей Кучер;

первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Шефер;

начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константин Марьевич;

директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания" Сергей Перепелятник;

заместитель начальника ЖЭУ "Печерскжитло" Лариса Ткач.

Представители агентства пояснили, поводом для новых проверок стали высокие должности указанных лиц. Проверки, как можно видеть, даже коснулись тех людей, которые занимали должности в 2019 и считают бывшими госслужащими в определенных отраслях.

"Среди прочих оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц; установлена НАПК несоответствие уровня жизни должностного лица задекларированным имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; подана субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку "Член семьи не предоставил информацию", — добавили в НАПК.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Зеленский признался, что допустил нарушение и в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии. Речь идет о покупке и продаже облигаций внутреннего госзайма. Политик лично сообщил НАПК о ситуации.