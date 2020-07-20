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У Зеленского и Порошенко появилась новая проблема - что произошло

Политика | Читати новину українською
У Зеленского и Порошенко появилась новая проблема - что произошло Зеленський та Порошенко (фото — wikipedia.org)

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объявили о проверке деклараций топ-чиновников. В перечне есть документы президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

По официальным данным, начнут новую проверку в отношении 13 человек из 468 декларациями. Речь идет о документах за 2018 и 2019 год.

Всего в перечне:

  • президент Владимир Зеленский;
  • народный депутат Петр Порошенко;
  • министр культуры и информполитики Александр Ткаченко;
  • экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет;
  • экс-министр здравоохранения Илья Емец;
  • экс-министр обороны Андрей Загороднюк;
  • экс-министр иностранных дел Павел Климкин;
  • экс-министр культуры Евгений Нищук;
  • глава Харьковской ОГА Алексей Кучер;
  • первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Шефер;
  • начальник отдела обеспечения работы Министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константин Марьевич;
  • директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания" Сергей Перепелятник;
  • заместитель начальника ЖЭУ "Печерскжитло" Лариса Ткач.

Представители агентства пояснили, поводом для новых проверок стали высокие должности указанных лиц. Проверки, как можно видеть, даже коснулись тех людей, которые занимали должности в 2019 и считают бывшими госслужащими в определенных отраслях.

"Среди прочих оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц; установлена НАПК несоответствие уровня жизни должностного лица задекларированным имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; подана субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку "Член семьи не предоставил информацию", — добавили в НАПК.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Зеленский признался, что допустил нарушение и в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии. Речь идет о покупке и продаже облигаций внутреннего госзайма. Политик лично сообщил НАПК о ситуации.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Петр Порошенко, коррупция, Владимир Зеленский, декларация, полмтика, НАПК
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Обновлено:13:11, 20.07.2020

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