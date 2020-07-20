Чуда не произошло - в Кабмине отреагировали на новый резонансный скандал

Действующий глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий сразу же прокомментировал громкое задержание в Польше бывшего главы Укравтодора Славомира Новака. Он обратил внимание на то, что Новак не стал первым руководителем Укравтодора, к которому не возникло вопросов у правоохранительных органов. Кроме того, чиновник в заметке на своей Фейсбук-странице признался, что когда впервые познакомился с Новаком, то у него были совершенно другие ожидания. По словам действующего министра, ему тогда говорили, что Новак станет первым руководителем Укравтодора, к которому не будет вопросов у правоохранителей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Криклия в социальных сетях.

"В Польше задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Задержание произошло в рамках совместного расследования НАБУ и антикоррупционного бюро Польши. Сейчас проходит ряд обысков силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц Укравтодора и граждан Польши — предполагаемых участников преступной организации. Помню когда впервые познакомился с господином Славомиром, мне сказали, что это может быть первый руководитель Укравтодора к которому не будет вопросов у правоохранителей. Чуда не произошло", — прокомментировал ситуацию Владислав Криклий.

Как известно, в Польше 20 июля задержали бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции и отмывании денег. НАБУ и САП проводят обыски в офисах Укравтодора. Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу. Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, САП Украина и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Стоит обратить внимание на то, что НАБУ и САП с самого утра проводят обыски в киевском и львовском офисах Укравтодора. Кроме того, обыски проходят в компаниях-участниках тендеров и по месту жительства бывших чинговников Укравтодора. Детали в НАБУ обещали сообщить позже.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 июля Верховная Рада должна была рассматривать в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для увольнения главы НАБУ, однако этого не произошло.