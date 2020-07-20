Украина и США подготовили неприятный сюрприз Путину в Черном море

В Черном море наконец начались учения "Си Бриз-2020", в которых принимают участие восемь стран — это еще один неприятный сюрприз, который подготовила Украина и США для команды главы Кремля Владимира Путина. Такими данными поделился командующий военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапу. Он напомнил, что эти учения проводятся с 1997 года между Украиной и США, и для украинской стороны это один из главных инструментов вступления Военно-морских сил в НАТО. В этом году в обучении участвуют восемь стран. Кроме Украины и Соединенных Штатов, это Болгария, Грузия, Испания, Турция и Норвегия (и Румыния — ред.), передает ONLINE.UA.
"Вы все знаете, что Черное море, к сожалению, давно уже перестало быть стабильным. Поэтому такие учения как "Си Бриз" или "Бриз" Болгарии является подтверждением того, что Соединенные Штаты и партнеры, страны НАТО поддерживают мир и стабильность в нашем черноморском регионе", — подчеркнул Алексей Неижпапу.
Стоит обратить внимание на то, что в учениях примут участие тактическая группа НАТО, более 20 кораблей и летательных аппаратов. Они проведут тренировки по противовоздушной и противокорабельной обороны, спасения на море и другие. Что важно понимать, главная цель "Си Бриз-2020" — проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе.
Согласно последним данным, в текущем году из-за пандемии коронавируса международные учения серии "Си Бриз" ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Они продлятся 7 дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море. Кроме того, отмечается, что всего в "Си Бриз-2020" должны привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.