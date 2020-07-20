Хищения в Укравтодоре - НАБУ раскрыло шокирующие подробности

В Национальном антикоррупционном бюро Украины поделились новыми подробностями относительно обысков в Укравтодоре. Накануне в Польше коллеги-правоохранители задержали бывшего руководителя ведомства Славомира Новака. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главы НАБУ Андрея Ситника.

По его словам, представители Укравтодора создали преступную организацию. Они разворовывали деньги, которые международные организации предоставляли Киеву для ремонта дорог по всей стране.

"В ноябре 2019 года была создана международная совместная следственная группа", — отметил Сытник.

Он объяснил, группа изучала все события с 2016 до 2019 годов, которые могли быть связанными с неправомерной выгодой бывшего руководителя Укравтодора Новака для себя и коррупционной банды.

Количество обысков в Украине и Польше достигло более 50. Общая сумма тендеров, которые прорабатывают в деле, достигает 270 миллионов евро.

"Сегодня привлечено к уголовной ответственности четыре лица, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель Укравтодора. Сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документувалось в течение длительного времени", — подчеркнул Сытник.

Он резюмировал, преступления совершались в Украине, а фактически завершались на территории Польши.

Новак возглавлял украинское дорожное ведомство с октября 2016 года. В сентябре 2019 года НАЗК официально заявило, что возбудило дело в связи с представлением ложной декларации Новаком, уверяя, что он недооценил стоимость своего автомобиля и скрыл средства на банковских счетах. Сразу же после этих обвинений Новак ушел в отставку, мотивируя это получением нового предложения о работе.

Как сообщал ONLINE.UA, Национальное антикоррупционное бюро объявило об обысках в Укравтодоре 20 июля. По обнародованным данным, обыски организованы в координации с Центральным антикоррупционным бюро Польши — Centralne Biuro Antykorupcyjne. Также к процессу причастна Окружная прокуратура.