Как бы ни хотелось - Путин решился на очередное громкое решение

Пропагандистскую акцию "бессмертный полк" в России перенесли с 9 мая через коронавирус. Уже 20 июля президент Владимир Путин согласился вообще ее отменить. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление российского лидера.

По его словам, один из главных пропагандистских мероприятий современной России перенесли на 2021 год.

"Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", — резюмировал Путин.

Он добавил, что в следующем году "полк" пройдет "широко, мощно, достойно, красиво".

Напомним, ранее в Кремле обсуждали возможность провести акцию 26 июля после переноса с праздничной майской даты. Упомянутый день выбрали не случайно, а через день ВМФ — его также проводят с размахом, с парадом.

Недавно во время заседания организаторов "бессмертного полка" было решено, что провести мероприятия будет очень сложно в течение июля. Участникам пришлось бы пользоваться масками и держать дистанцию.

"Это противоречит духу "бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", — отметили организаторы.

Напомним, Кремль регулярно пренебрегает безопасностью россиян для проведения различных мероприятий на фоне пандемии. Например, в Москве и других городах все же провели так называемый парад победы, даже с приглашением иностранных лидеров.

Также российская власть проводила референдум по поводу внесения поправок в конституцию.

Как сообщал ONLINE.UA, по данным западных военных экспертов и Минобороны Украины оккупанты под прикрытием учений "Кавказ 2020" могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина.