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Окружение Путина еще в апреле получило вакцину от COVID-19 - шокирующие данные

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Окружение Путина еще в апреле получило вакцину от COVID-19 - шокирующие данные Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Авторитетное агентство Bloomberg поделилось с международным сообществом новыми шокирующими данными — стало известно, что еще в апреле доступ к российской вакцине против коронавируса получили десятки представителей российской деловой и политической элиты из окружения главы Кремля Владимира Путина. Согласно последним данным, вакцину разработали в институте имени Гамалеи в Москве. Кроме того, отмечается, что программа, в рамках которой бизнесменам и чиновникам дали возможность добровольно участвовать в исследовании экспериментальной вакцины, является законной, однако пока ее держат в секрете. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Bloomberg.

Анонимный источник издания, близкий к исследованию, рассказывает, что к эксперименту привлекли несколько сотен человек. Что важно понимать, агентство Bloomberg подтвердили это десятки участников, но ни один человек не позволил опубликовать фамилии.

"Один из топ-менеджеров, который получил прививку, не получил побочных эффектов. По его словам, он рискнул, чтобы жить нормальной жизнью и проводить деловые встречи. Зато другие участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после введения препарата. Также некоторые руководители крупных компаний заявили, что отказались от предложения, ведь вакцина еще требует тестирования на безопасность. Один бизнесмен рассказал, что отказался от участия после того, как посоветовался с врачом. Мол, нужно еще хотя бы год, чтобы понять все риски", — говорится в сообщении.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи МЗ РФ Александр Гинзбург стал утверждать, что ничего не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине против COVID-19.

"Ничего не знаю о больших (бизнесменах — ред.), и о меленьких тоже", — заявил Гинцбург.

Стоит обратить внимание на то, что прототипом этой российской вакцины стала вирусная векторная вакцина, разработанная с помощью человеческого аденовируса. Как известно, ученые слили вирусные простуды с белком шипа SARS CoV-2, чтобы стимулировать иммунный ответ. Кроме того, отмечается, что российская вакцина похожа на вакцину из Китая, которую разрабатывает компания CanSino Biologic. Сейчас китайский прототип вакцины находится на второй стадии испытаний.
 
Как сообщал ранее ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 20 июля, зафиксирован 651 новый случай заражения.
Источник: ONLINE.UA
Теги: РФ, Владимир Путин, коронавірус, пандемия, вакцина от коронавируса, лечение коронавируса, Кремль
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