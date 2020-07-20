Что вы делаете - Путин выступил с новым скандальным заявлением об Украине

Глава Кремля Владимир Путин шокировал мир новым циничным заявлением о Украине — он стал утверждать, что бывший премьер-министр Николай Азаров рассказывал ему о необходимости забирать у Крыма деньги и отдавать их другим регионам. Об этом он начал рассказывать в ходе общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в аннексированном Крыму. Российский глава рассказал о своем разговоре с "последним премьером, с которым были нормальные отношения". Вероятно, речь шла именно о Николае Азарове, который возглавлял украинское правительство до февраля 2014 года. Азаров якобы сказал Путину, что у Крыма забирают деньги из-за сложной финансовой ситуации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Я разговаривал, когда у нас нормальные отношения были с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до Майдана — ред.) говорил, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", — утверждает Владимир Путин.

Стоит напомнить, что 15 июля стало известно, что глава Кремля Владимир Путин 16 июля в Керчи на территории оккупированного Крыма примет участие в закладке новых российских боевых кораблей. Что важно понимать, сейчас войска РФ продолжают готовиться к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020", на которые в оккупированный Крым съедутся тысячи военных РФ. Украинские и иностранные эксперты предупреждают, что оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.

Нельзя не обратить внимание на то, что новым доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который неожиданно для всех объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО предупредили об угрозе из-за приказа Путина провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.