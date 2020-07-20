Новое обострение на Донбассе - поступили шокирующие новости

Командование российского агрессора снова не дотрималося договоренностей о прекращении огня и устроило обострение на Донбассе. В понедельник, 20 июля, оккупанты обстреляли украинские позиции в Донецкой области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.

По обнародованным данным, враг воспользовался автоматическими станковыми гранатометами, стрелковым оружием и снайперской оружием. Обстрелы зафиксированы неподалеку от населенного пункта Шумы.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение не совместимое с жизнью. Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными", — объявили в штабе.

Напомним, течение последних недель враг цинично пренебрегает договоренностями о прекращении огня вдоль всей линия соприкосновения. Боевики постоянно блокируют движение людей через украинские КПВВ.

В середине июля агрессор устроил трагический инцидент, который получил огласку даже за рубежом. Под обстрелами боевиков возле Зайцева погиб военный медик, который направлялся на эвакуацию тела другого пропавшего — для этого даже было подтверждено режим прекращения огня.

Всего с начала войны весной 2014 года погибли более 3 тысяч украинских бойцов.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле выступили с очередными критическими заявлениями против Украины. Российское правительство обвинил представителей Киева в несоблюдении договоренностей относительно Донбасса. Выяснилось, что недовольным оказался Дмитрий Козак — так называемый куратор украинского направления и замглавы АП РФ.