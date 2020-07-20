Мы хотели бы - команда Путина неожиданно обратилась к Зеленскому

Неизменный представитель Кремля и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков после громкого и скандального заявления главы Чечни Рамзана Кадырова снова назвал военную агрессию РФ на Донбассе внутриукраинским конфликтом. Кроме того, он отметил, что команда Владимира Путина очень хочет, чтобы украинский лидер выполнил обязательства, которые несет Украине по минскому соглашениями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание" РБК ".

"Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский исполнил обязательства, которые несет Украине по минским соглашениям", — заявил Дмитрий Песоков — именно так он прокомментировал предложение Кадырова Зеленскому позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны.

Как известно, 18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" после видео "Квартала 95".

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, выкручиваться, крутить, пытаться поднять себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы обидели!", — написал Кадыров.

Кроме того, политик призвал украинского лидера быть человеком и всегда держать свое слово. По его словам, с "большой Россией" Украина якобы должна построить добрососедские отношения и для этого официальный Киев должен сделать первый шаг.

"Вы нечестные и изворотливые не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам выполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!", — подытожил Кадыров.

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