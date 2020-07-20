Динамо неожиданно остался без тренера - что произошло

Тренерский штаб киевского клуба "Динамо" претерпит кардинальных изменений на фоне завершения украинских чемпионатов. До того футболисты потерпели серьезных поражений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт команды.

Согласно обнародованным подробностями, главный тренер Алексей Михайличенко уволен с должности. Вместе с ним ушли из клуба ассистенты Вадим Евтушенко, Сергей Федоров, Михаил Михайлов.

"Получив команду по ходу сезона этот тренерский штаб приложил максимум усилий ради выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, которое дает право бороться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА", — отметили в пресс-службе.

Главной причиной увольнения стала неспособность тренерского штаба вывести команду на уровень, который удовлетворил бы руководство клуба и "многочисленную армию динамовских болельщиков. К этому добавляется отсутствие прогресса, который позволил бы команде бороться за чемпионство в Украине и выступление в матчах еврокубков.

"С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", — добавили в руководстве.

Президентство "Динамо" выразило искреннюю благодарность представителям уже бывшего тренерского штаба за работу.

Как сообщал ONLINE.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис откровенно назвал нынешний сезон самым тяжелым в карьере. По его словам, он планирует обсудить фиаско с главным тренером Алексеем Михайличенко. Информация об увольнении последнего появилась буквально за несколько часов в тот же день.