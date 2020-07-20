США жестко приструнили Кремль после циничной выходки - в чем дело

Россия через циничную политику в оккупированном Крыму стала объектом беспощадной критики. С жестким требованием остановиться выступили в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Вашингтона в Украине.

По данным дипломатов, Россия продолжает наглым образом нарушать международное законодательство.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, насильно захваченной ею, в очередной раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы с Донбасса", — заявили в посольстве.

Публикацию дипломатическое представительство обнародовало с отметкой "Крым это Украина".

Следует напомнить, что речь идет об инциденте в Керчи, где российская оккупационная власть провела закладки кораблей на местном судостроительном заводе. Эти "официальные" и торжественные мероприятия посетил сам президент Владимир Путин.

Ранее предполагалось, что закладка состоится на прошлой неделе, однако лидер страны-агресорки неожиданно изменил планы и решил поехать к оккупированного полуострова позже.

Крым остается оккупированным с февраля-марта 2014 года. Ни одно цивилизованное государство не признал этой аннексии. Ни одно официальное лицо из вне пределов России не посетила Крым с санкционированным визитом.