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США жестко приструнили Кремль после циничной выходки - в чем дело

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США жестко приструнили Кремль после циничной выходки - в чем дело США (фото — pikist.com)

Россия через циничную политику в оккупированном Крыму стала объектом беспощадной критики. С жестким требованием остановиться выступили в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на посольство Вашингтона в Украине.

По данным дипломатов, Россия продолжает наглым образом нарушать международное законодательство.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, насильно захваченной ею, в очередной раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы с Донбасса", — заявили в посольстве.

Публикацию дипломатическое представительство обнародовало с отметкой "Крым это Украина".

Следует напомнить, что речь идет об инциденте в Керчи, где российская оккупационная власть провела закладки кораблей на местном судостроительном заводе. Эти "официальные" и торжественные мероприятия посетил сам президент Владимир Путин.

Ранее предполагалось, что закладка состоится на прошлой неделе, однако лидер страны-агресорки неожиданно изменил планы и решил поехать к оккупированного полуострова позже.

Крым остается оккупированным с февраля-марта 2014 года. Ни одно цивилизованное государство не признал этой аннексии. Ни одно официальное лицо из вне пределов России не посетила Крым с санкционированным визитом.

Как сообщал ONLINE.UA, 19 июля США направили в Черное море боевой эсминец USS Porter, который примет участие в учениях с Украиной Sea Breeze-2020. Эти учения будут проходить с 20 по 26 июля. Кроме США и Украины, в них примут участие 2 тысячи военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов из Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, Турции и Франции.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, санкции, Украина, Крым, оккупация, Россия, корабли, войска, флот
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Обновлено:16:11, 20.07.2020

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