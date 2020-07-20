Впервые в истории - фанатов футбола жестоко разочаровали на фоне пандемии

Пандемия коронавируса COVID-19 возбудила множество мероприятий, связанных с профессиональным спортом. Ограничения в понедельник, 20 июля, нанесли новый удар — против награды "Золотой мяч". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на France Football.

По данным журнала-организатора премии, в 2020 году не будет награждения.

"Такой уникальный год не может и не должен оцениваться как обычный год. В случае сомнений лучше воздержаться, чем настаивать", — добавили представители издания.

Напомним, награду начали с 1956 года. С того времени организаторы не пропустили ни одного года.

Распространение неизвестного вируса вынудило организаторов международных чемпионатов и национальных лиг остановить все соревнования. Несколько месяцев они оставались отложенными на неопределенное время. В Европе на такой шаг пошли все страны, кроме Беларуси — где, кажется, борьба против эпидемии почти не происходила.

Только в мае отдельные страны начали восстанавливать матче. Одной из первых стран, которые возобновили чемпионаты, стала Германия. Матчи длились без болельщиков на трибунах. Впрочем, отдельные футбольные ассоциации решили досрочно избрать чемпиона этого сезона. Например, такие решения приняли во Франции и Нидерландах.

Представители УЕФА планируют завершить этот сезон в течение августа — до того национальные лиги должны успеть закончить свои матчи. Новый сезон начнется уже в сентябре.

Как сообщал ONLINE.UA, два футболиста украинской Премьер-лиги претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы 2020 года. Претендентами на победу в престижной премии Golden Воу стали полузащитник "Динамо", чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины Георгий Цітаїшвілі и полузащитник "Шахтера" Тете.