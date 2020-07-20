Зеленский дал неотложное задание новом главе НБУ - первые подробности

16 июля официально стало известно, что народные избранники провели голосование по поводу назначения нового председателя правления Нацбанка Украины. Верховная Рада поддержала кандидата Кирилла Шевченко — председателя правления "Укргазбанка". Уже 20 июля украинское лидер Владимир Зеленский озвучил важные и неотложные задания новому главе НБУ — президент отметил, что Нацбанк должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность. С таким заявлением президент страны выступил во время официального представления Кирилла Шевченко, передает ONLINE.UA.

"Я верю, что, несмотря на все вызовы и сложности, новый глава НБУ справится со всеми ключевыми задачами. В первую очередь, Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор, НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты. Также перед главой НБУ стоят задачи по минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорения выхода из этого кризиса", — подчеркнул украинский лидер.

По словам Владимира Зеленского, очень важно продолжать сотрудничество с международными партнерами, с МВФ, Всемирным банком и другими мощными партнерами Украины.

"Не менее важно вводить системные решения, которые наконец обеспечат две долгожданные вещи, это — реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех граждан. И для этого нужны скоординированные шаги и изменения не только от НБУ, но и от правительства, парламента и судебной системы Украины", — подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что Кирилл Шевченко работал в должности председателя правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. Кроме того, он также работал в банке "Финансы и кредит" — с 1996 до 2006 года он был начальником отдела нормативов, заместителем начальника управления активно-пассивных операций, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Министерства финансов Сергей Марченко одним из первых отреагировал на назначение Кирилла Шевченко главой НБУ.