Мы сами определимся - Киев поставил на место путинский Кремль

Украинская власть не собирается менять Конституцию за ультиматумами со стороны Кремля. Единственным фактором для поправок может стать исключительно украинский народ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление спикера Дмитрия Разумкова.

По его словам, также драйверами изменений могут, конечно, стать представители власти — парламент, отдельные нардепы, президент.

"И, я думаю, что мы сами определимся с нашей Конституцией", — подчеркнул Разумков.

Он пояснил, все процессы еще не определены на должном законодательном уровне. Для реинтеграции ОРДЛО и Крыму придется много работать.

"В моем понимании разделить эти два вопроса очень трудно... Мы движемся параллельными путями, но двигаться мы должны, скажем так, с одинаковой скоростью", — отметил спикер.

В Раде есть готовность поддерживать законопроекты, которые направлены на восстановление украинской территориальной целостности, однако исключительно из интересов государства.

"Я понимаю, что мы прислушиваемся, слышим, понимаем позицию многих наших партнеров и оппонентов, но это украинская Верховная Рада, и слово "украинский" является ключевым", — добавил политик.

Напомним, Крым и отдельные районы Донбасса остаются оккупированными с начала 2014 года. Их возвращения под украинский контроль невозможно до вывода оккупационных войск и ликвидации оккупационной администрации.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде окончательно определились относительно выборов на Донбассе. В парламенте считают, что проводить выборы сейчас невозможно не только в ОРДЛО, но и на контролируемой Украиной части Донбасса.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк пояснила позицию парламента относительно выборов в Донецке и Луганске областные советы, которые не предусмотрены принятой постановлением о проведении в Украине местных выборов 25 октября.