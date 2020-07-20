Мы должны сделать - новый глава НБУ выступил с громким заявлением

В понедельник, 20 июля, новый глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко выступил с первым заявлением после получения должности. Он объяснил несколько направлений работы структуры под его руководством. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресбрифінг чиновника.

По словам руководителя учреждения, стоит пересмотреть эффективность кредитных каникул.

"Мы должны сделать очень много для того, чтобы снизить давление на банки. Например, пересмотреть вопросы эффективности кредитных каникул. Ведь в условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части более активной выдачи доступных кредитов. Эти шаги позволят предприятиям реального сектора получить кредитную поддержку", — пояснил Шевченко.

Он добавил, такой НБУ следует в дальнейшем снижать учетную ставку. Это должно привести к появлению более дешевых кредитов для банковских заемщиков.

"С одной стороны необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в банковской системе и улучшении качества кредитных портфелей у банков. С другой стороны ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают используя свободную ликвидность вместо кредитования предприятий",— добавил Шевченко.

Напомним, предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Накануне он пожаловался на политическое давление.

Это повлекло реакцию даже за пределами Украины. Отставку руководителя НБУ комментировали в МВФ и стран "Большой семерки".

Как сообщал ONLINE.UA, 20 июля украинский лидер Владимир Зеленский озвучил важные и неотложные задачи новому руководителю НБУ — президент подчеркнул, что Нацбанк должен быть "столбом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.